Bivša rijaliti učesnica i starleta Dragana Mitar imala je burnu vezu u prošlosti sa muškarcem koji je bio zauzet, o čemu je kasnije govorila u medijima.

Naime, ona je na kraju priznala da joj je takav odnos doneo mnogo problema, kao i da je donela odluku da više takve stvari ne dopusti sebi.

- Kajem se što sam ranije muvala oženjene, na kraju mi se to uvek obijalo o glavu.

Onda sam kasnije shvatila da ja nisam jedini krivac u celoj toj priči. Taj ako je zauzet, a hoće vezu sa mnom, koja sam u tom trenutku slobodna, valjda treba da pazi više šta radi. Te veze uvek nekako počnu tako što i ne znam da postoji treća osoba, pa kad već uđemo dublje u vezu, ispostavi se da su oženjeni ili zauzeti - rekla je ona, pa je dodala:

- Kad sam shvatila da u vezi sa zauzetima dolazi dosta problema, prestala sam da ulazim u takve odnose. Sad samo u obzir dolaze slobodni momci, mada sam već duže vreme u ozbiljnoj vezi i gledam svoja posla.

Epitet sponzoruše je ne dotiče

Ne zanima me čak ni što se priča da sam sponzoruša. Ko se osvrće danas na tračeve! Sposobna sam da sve zaradim sama za sebe, a to što mi je partner poklonio auto od 30.000 evra, pa šta je tu problem? Da je sreće da svaka žena dobija takve poklone.

Inače, Dragana je sebe skoro častila automobilom koji vredi 50.000 evra, te se pohvalila i na društvenim mrežama.

