Slušaj vest

Uroš Stanić i Filip Đukić su se tokom prošle noći ljubili na žurci, a ovi kadrovi su munjevitom brzinom počeo na kruži na društvenim mrežama.

Naime, tokom žuke u "Eliti 9", Uroš Stanić igrao je sa Aneli Ahmić, a onda su prišli Filipu Đukiću.

Uroš je iz čista mira uhvatio Đukića za glavu, pa krenuo da ga ljubi u usta, a kadrovi ovog trenutka su se proširili društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić i Filip Đukić se ljube Foto: Printscreen

Filip je nakon nekog vremena odmakao Uroša, te su samo nastavili da đuskaju.

Uroš: "Bio sam u vezi sa oženjenim glumcem"

Inače, Uroš Stanić, koji je priznao da je gej, otkrio je da je dobio nepristojne ponude kako tvrdi od oženjenih muškaraca.

- Imao sam jednog glumca, bio je oženjen i dalje je u braku. Ne želim da otkrivam njegovo ime i da čoveku napravim problem - rekao je Stanić tada u emisiji "Intimna pitanja".

Podsetimo, Uroš Stanić progovorio je o porodičnim odnosima i tom prilikom je istakao da ga majka podržava, dok ga se otac odrekao.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen

- Po svemu sudeći jeste. Predlagao je dam idem u manastir, kako bih izašao na pravi put. Njega nije blam stvari koje je meni radio. Nisam u kontaktu sa njim, što dalje od mene i ne bih hteo da ga vidim. Ja sam zahvalan rijalitiju što me je ojačao. Meni je Janjuš nadomestio neke stvari, otac me nije naučio da plivam. On je mene tukao, izgladnjivao i radio druge stvari. Janjuš je meni ulepšao neke trenutke i zato mi je ćao što su neke stvari urušene - govorio je Stanić.

Pogledajte dodatni snimak: