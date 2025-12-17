Slušaj vest

Nakon spektakularnog solističkog koncerta održanog u novosadskom Spensu, muzička zvezda Saša Matić ispunio je obećanje koje je tada dao publici i lekarskom timu - da će pružiti konkretnu i dragocenu pomoć deci koja se leče na Odeljenju za dečiju onkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu Kliničkog centra Vojvodine.

Njegova donacija obuhvatila je aspiratore, specijalizovane medicinske krevete za intenzivnu negu, laptop računare namenjene deci koja se leče tokom dužih terapijskih ciklusa, kao i igračke koje će im ulepšati svakodnevicu i doneti radost tokom teških dana.

1/9 Vidi galeriju Saša Matić Foto: Privatna arhiva

Donaciju je u ime ustanove primio direktor Instituta u Novom Sadu, docent dr Borko Milanović, koji je istakao da će nova oprema imati veliki značaj za unapređenje uslova lečenja i svakodnevni rad medicinskog osoblja na odeljenju. U saradnji sa generalnim direktorom Telekoma Srbija, gospodinom Vladom Lučićem, klinici je obezbeđen i brži i stabilniji internet, kao i proširene kablovske usluge, što će mališanima omogućiti kvalitetnije praćenje edukativnih sadržaja, komunikaciju sa prijateljima i porodicom, kao i lakše podnošenje dugog boravka u bolnici.

- Ova deca su najveći borci. Ako moj doprinos može da im olakša terapije, izmami osmeh ili im pruži bolje uslove dok se leče onda je to za mene najveća nagrada. Obećao sam pomoć i znao sam da to moram ispuniti. Zahvalan sam svima koji su učestvovali u realizaciji, a posebno timu klinike koji svakog dana čini čuda. Ako ova donacija bar malo olakša njihovu borbu, moje srce je puno - rekao je pevač.

Saša Matic uručio donaciju dečjoj onkologiji u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva

Iz Instituta poručuju da će nova oprema doprineti kvalitetnijem, efikasnijem i humanijem lečenju najmlađih pacijenata, a ovaj čin ostaje kao snažna poruka solidarnosti i brige za najugroženije.