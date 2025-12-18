Slušaj vest

Mnoge pevače za Džeja Ramadanovskog vežu brojne anegdote, a među njima je i Baki B3 koji je ogolio dušu o legendarnom pevaču. On je jednom prilikom ispričao kako mu je Džej pomogao kada je ostao sasvim sam bez para u džepu.

- Odradio sam nastup, a gazda je nestao. Otišao je da spava i ja šta ću odem u kafanu gde je bila muzika, a pred zoru oko pet ujutru ušao je Džej. Kada sam ga video, kao da sam Boga video! Nisam ni znao da će on da mi pomogne, nisam imao para da se vratim kući– počeo je priču Baki za Grand, a potom otkrio detalje noći koju pamti i nekoliko decenija kasnije.

Foto: Kurir Televizija

"Gurao mi je stotku u ruku"

- Kada me je video rekao mi je: "Ajde, Džoni, dođi za naš sto". Pozvao je pevača, uzeo je mikrofon i tražio je da mu otpevam pesmu „Utešna nagrada“. Otpevao sam mu, on je izvadio sto evra, gurnuo mi je u ruku, nisam hteo da uzmem, ali on je insistirao. Nastavio sam da pevam, dao mi je drugu stotku. Ne da je bio galantan, nego je davao šakom i kapom– ispričao je pevač tada.

Kako je otkrio, gazda diskoteke gde je nastupao ostao mu je dužan novac te se Baki požalio legendarnom Džeju koji mu je rešio problem.

Foto: Kurir Televizija

Rešio mu problem

- Rekao sam Džeju gde sam nastupao, u kojoj diskoteci i da gazde nema da mi plati, da se ne javlja. Momci koji su bili sa njim za stolom su čuli o čemu se radi, a već sutra kada sam se probudio na recepciji me je čekala koverta i plaćen hotel. Znao sam da je to završeno od strane Džeja - otkrio je denser, koji već godinama s porodicom živi u Banjaluci.