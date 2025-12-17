Slušaj vest

Rada Manojlović otkrila je da li je njen aveza sa Milanom Stankovićem zapravo bila lažna i marketingški trik. Njih dvoje su započeli vezu tokom takmičenja "Zvezde Granda" i bili zajedno šest godina, a nakon raskida ostali su u prijateljskim odnosima koje i danas neguju.

Dugo se spekulisalo da su oni glumili ljubav i to na nagovor Saše Popovića, a Rada je rešila da konačno stane na put svim tim pričama.

Rada Manojlović ne skida osmeh sa lica Foto: Damir Dervisagić

- Moja ljubavna veza je bila centralna naslovna strana sa tom nekom negativnom konotacijom i pitanjima da li je sve to marketinški trik, da li je sve to smislio Saša Popović - rekla je Manojlovićeva i dodala:

- Jeste, evo mi glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje zato što nas je naterao Saša Popović da glumimo. Meni je to tada smetalo, nisam se snalazila - priznala je Rada i dodala:

Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

- Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nisam nikome konkurencija. Ogradiću se, nije krajnost, ali volim kada me pljuju i potkače. Skapirali su da ja ne odgovaram, učili su nas u Grandu i Žika i Saša da sve što imamo da kažemo kažemo lično, a ne preko medija, to je ta škola. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u medijima bude druga ličnost, previše sam sebi važna- rekla je Rada nedavno u emisiji "Nije lako biti ja".

Rada Manojlović Milan Stanković
Rada Manojlović
Kaca Zivkovic i Slobodan Batjarevic Cobe
rada_manojlovic_klub_narodnjaka_14052024_0002.JPG

“Uvek može kraće”: Minić Rade Manojlović izazvao opštu pometnju na Pinku Izvor: MONDO