Željko Mitrović tradicionalno pred Novu godinu svojim zaposleima daje bonuse, ali ove godine koverte neće biti naslovljene za sve zaposlene. Željko Mitrović je kraj godine obeležio otkazima na Pinku, a sada je otkriveno da neće dati bonuse onima koji su mu "radili iza leđa".

Voditelj Pinka Božo Dobriša još jednom je otkrio tajne sa ružičaste televizije, a kako sada navodi, neće sve njegove kolege dobiti nagradu, budući da su je "već sami uzeli".

- Za mnoge sa Pinka ove Nove godine neće biti bonusa od Željka. Već su mu ih uzeli sami, ako me razumete. Već smo navikli da nas Željko za svaku Novu godinu iznenadi raznim bonusima. Međutim, ove Nove godine mnogi će ostati bez, jer su preterali - rekao je Božo Dobriša.

1/4 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva, Dejan Milićević

Ishvalio Mitrovića

Kako je dodao, on je od Željka već dobio mnogo toga.

- Željko je naš najbolji Deda Mraz. Baš oni za koje mislite da neće nikada to uraditi, baš ti su uzeli mimo zakona. Znate već i sami trenutnu situaciju na Pinku. Ne očekujem bonus, jer mi je dao mnogo više. Od mene možete očekivati najveće zvezde za Novu godinu sa toplog primorja Crne Gore. Puno smeha, zabave i intrige iz Crne Gore - poručio je Božo Dobriša.

Božo: "Željko je pametan, otpustio je one koji kradu"

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Printscreen

Božo Dobriša tvrdi da je Željko Mitrović podelio otkaze zbog navodne krađe od strane zaposlenih.

- Željko je jako pametan čovek. On vrlo dobro zna šta ko radi jer je dobar psiholog. Samo testira ljude koliko daleko mogu ići. S njim se ne treba igrati, sve je raskrinkao brzo. Nije tu u pitanju samo lojalnost, već i krađa. Željko je skoro svim radnicima obezbedio lagodan zivot i mnoge povlastice. Nekima je to bilo malo, pa su ga i potkradali. Zna on vrlo dobro ko to radi. Samo ih je puštao. Preko Pinka su ugošćavali razne ljude poznate i manje poznate i trazili im novac. S Željkom se ne treba igrati. Znate da je pre pet godina prodao i nacionalne televizije Pink u Crnoj Gori i Bosni kada mu je pukao film. Ja mu lično nista nisam ukrao, iako mi je jedna koleginica bas nedavno rekla: "E moj Božo, pa ti si mogao da se obogatiš od Pinka u Crnoj Gori. Posebno leti." Ništa mu nisam ukrao, ja bih mu ukrao samo ženu (smeh) - rekao je Božo Dobriša.

kurir / alo

Pogledajte dodatni snimak: