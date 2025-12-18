Slušaj vest

Pesma "Ostala je pesma moja" najbolje opisuje sudbinu pevačice Vide Pavlović, koja je uprkos velikoj popularnosti živela život pun tuge i bola.

Krunisana kraljica romske muzike mogla je da se pohvali bogatom karijerom, ali je u svoja četiri zida često tugovala. Nakon dva kraha braka, najveća tuga bila je ta što nije imala decu i nikad nije krila koliko joj je to teško padalo. Često je tugu gasila alkoholom, a na kraju joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, te je u 60. godini i umrla.

Tokom pevačke karijere bila je bliska sa mnogim pevačima, među kojima je bio i pokojni Šaban Šaulić, ali malo ko zna da je Oliveru Marković toliko obožavala da je i nezvanično usvojila. Upravo ova pevačica bila je Vidina mezimica i jedna je od retkih koja se sa njom družila i bila uz nju do samog kraja, pisao je svojevremeno Grandonline.

Foto: Printscreen/Grand

- Ona je tebe jako volela i prisvojila, pošto nije imala svoju decu i ti na svojoj ruci nosiš prsten koji ti je poklonila u znak ljubavi i prijateljstva - otkrio je voditelj Zoran Pejić Peja u emisiji "Pesmom za dušu", što je pevačica i potvrdila.

Ona je istakla da je Vida bila posebna žena, umetnik, kao i da će njen poklon čuvati do kraja svog života.

- Ona je bila najbolja duša, najbolji čovek, veliki šmeker i najveći pevač svih vremena. Mnogo me je volela i sam si bio svedok, dosta smo vremena provodile zajedno - rekla je Olivera i dodala da joj svaka godišnjica smrti kraljice romske muzike teško pada.

Foto: Printscreen/Grand

- Ja sam se danas pošteno i lepo isplakala pred emisiju, jer je mnogo emocija i mnogo vremena provedeno sa njom. Taj poklon ću čuvati dok sam živa - istakla je Olivera u emisiji koja je bila posvećena Vidi Pavlović.