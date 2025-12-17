Slušaj vest

Poznati jutjuber Janko našao se u centru velike internet drame nakon što je tokom svog Vlogmasa greškom otkrio privatno dopisivanje sa devojkom Anom Lazarević.

Naime, u jednom trenutku videa Janko je slučajno snimio ekran svog telefona, a najbrži gledaoci primetili su poruke koje su ubrzo preplavile TikTok i ostale društvene mreže. U porukama se vidi kako Ana pita Janka „da li je dobro glumila za klip“, na šta joj on odgovara da je bila „odlična“.

Stefan Janković Janko Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/TikTok, Instagram

Ovaj detalj bio je dovoljan da se na društvenim mrežama pokrene lavina komentara. Milioni fanova koji Janka prate na Jutjubu i Instagramu izrazili su razočaranje i zabrinutost, pitajući se da li su njegovi klipovi koje su do sada gledali – namešteni.

Fanovi besni

„Ako je ovo gluma, šta je još bilo lažno?“ – samo je jedan od komentara koji se masovno deli na TikToku.

Iako se Janko još uvek nije zvanično oglasio povodom ove situacije, mnogi se pitaju da li bi ovaj gaf mogao ozbiljno da ugrozi njegov imidž i karijeru koju je godinama gradio na autentičnosti i bliskosti sa publikom.

Da li je u pitanju bezazlena nesporazumna poruka ili dokaz da je sve bilo deo scenarija – ostaje da se vidi.

Pogledajte dodatni snimak: