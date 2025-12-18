Slušaj vest

Goran Ratković Rale jedan je od najplodonosnijh kompozitora i aranžera u Srbiji. U karijeri dugoj 30 godina nema pevača koji je popularan, a da nije radio s njim. Spisak je dugačak: Indira Radić, Stoja, Lepa Brena, Jana, Ceca Ražnatović, Mina Kostić, Sejo Kalač, Tanja Savić i mnogi drugi. Jednom prilikom za Kurir je ispričao kako je bilo sarađivati sa Marinom Tucaković.

O saradni sa Stojom

- Stoja je došla i dogovorimo se da joj uradimo album i ja sam to uradio... I kad je trebalo da se peva, Stoja kaže da odustaje, hoće da se seli u Australiju. Ja šokiran, kažem joj: "Odustajanje ne postoji kao opcija. Može da bude opcija da snimiš ovo, da se izda, pa onda idi u Australiju". Ona gleda, vidi da se ja ne zezam. I snimi ona pesme i odmah napravi veliki uspeh. Uradili smo posle nekoliko albuma Stoja i ja, ali smo se posvađali dok smo radili CD "Evropa". I to dobro samo se posvađali. Pojavio se neki drugi izdavač, a ja sam se sa Stojinim tadašnjim partnerom Darkom dogovorio da album objavi "Grand". Stoja i Darko neće za "Grand", a ja kažem: "Onda nemate pesme". Popović je to nekako ispeglao, ali Stoja više nije htela da čuje za mene. Tad ja kažem Saletu: "Ajde zovi Indiru da joj uradim album". Posle nekoliko dana me zove da dođem u "Grand" i tamo sedi Indira. Ja joj se javim lepo, međutim ona meni kaže: "Nisam odlučila još uvek da radim s tobom, imam i alternativu". Kad sam čuo ko joj je alternativa ja pobesneo, skočim i izađem napolje. Saša trči za mnom, smiruje mene, smiruje Indiru. I posle jedno sedam dana, ona se javi i kaže da hoće da sarađujemo.

Je l' to bio period kad počinjete da sarađujete sa Marinom Tucaković?

- Tekstopisac s kojim sam tad radio najviše bio je Steva Simeunović. Jednog dana zove me Srki Boj i kaže: "Ralence, nešto bih te pitao. Bili su mi Darko i Stoja da radimo album". Ja kažem: "Pa radi, bre, što da ne". Ja u poslu nemam repove, svaki posao radim kao da je poslednji. I tad čujem od Srkija da Stoji pesme radi Steva, a on u tom trenutku sa mnom pije kafu. Pitam ja Stevu: "Je li bre, ti radiš Stoji pesme?", a on odgovora: "Baš sam sad hteo da ti kažem". Ispada da sam ja taj koji je loš, a Steva dobar. Kažem mu: "Od danas s tobom više ne radim zato što nisi lojalan". Tako smo završili. Zovem Popovića i pitam ga dal poznaje Marinu Tucaković. Posle pet minuta me zove, daje mi njen broj i kaže da je zovem odmah. Zovem ja Marinu, a ona mi kaže: "Pa gde si ti, tri godine ja tebe čekam" (smeh). Odmah smo se skontali. Ona je bila umetnik, i ja sam u neku ruku, ali mnogo manje od nje. Mi smo svi na neku ruku zanatlije, a ona je bila baš, baš umetnik. Mogla je da te podigne u zvezde, ali i da te zakopa kao niko. Prva pesma koju smo uradili bila je "Lopov" za Indiru i Alena. Mene žena tada izbacila iz kuće, spavao sam kod Srđana Mobi Dika koji mi je kum. I Srđan me pita jel Marina napisala tekst i kakav je. A ja ne mogu da se naviknem na taj način razmišljanja kakav je imala Marina. Nije mi se dopalo. Odsviram ja pesmu Srđanu, a on me pita šta mi smeta u pesmi. Ja rekoh: "Ma šta znači ovo kao sudbina starog lopova?".

Stih je ipak ostao

- Zovem Marinu, kažem joj: "Ma daj bre menjaj ovo. Kakav stari lopov, ne zaj******". A ona odgovara: "Ma to je super. Videćeš ti, ali dobro promeniću ako hoćeš". Sutradan Srđan skuvao kafu, donosi mi i kaže: "Ajde odsviraj onog starog lopova još jednom da čujem". Ja uzmem gitaru i razmišljam... Čekaj bre od celog teksta on zapamtio tog starog lopova, a ja hoću to da promenim. Zovem Marinu i kažem: "Ne menjaj ništa", a ona meni: "Ma videćeš ti budalo jedna, to je fenomenalno" (smeh). U tom periodu bile su Stoja, Jana, Sanja Maletić, Lepa Brena, Suzana Jovanović.

Da li je tačna ona priča da je tekst pesme "Zmaj" napisala jedna devojka koja je bila na samrti i da ju je posvetila svom dečku?

- Ma znam za tu priču. Ne znam dal da rušim sve to (smeh). Marina je pisala tekst, sećam se kad sam otišao kod nje, pita me: "Šta ćeš da piješ?". Ja se odvalio od alkohola, kad ona meni čita tekst koji je genijalan, ali kad sam čuo stih "budi uvek kao zmaj", skočim i kažem: "Ženo, jesi ti bre normalna, kakvi zmajevi". Ona mrtva hladna kaže: "Pa to ti je najbolje u pesmi, ali promeniću". A Indira traži da joj Marina ponovi stih i viče kako je do odlično, pa onda viče na mene da nisam normalan. I stvarno, posle se ceo album zvao "Zmaj".

Uvek ste imali takve reakcije kad čujete tekst prvi put?