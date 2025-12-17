LEČENJE U AMERICI JE PRESKUPO! Dalila dolazi u Srbiju zbog zdravlja, rijaliti pobednica se suočava sa ozbiljnim problemom: Isplivali svi detalji
Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević dolazi u Srbiju kako bi rešila zdravstveni problem, jer je lečenje u Americi preskupo.
Dalila Dragojević, pre dve godine, je zbog ljubavi otišla u Ameriku iz koje se nije vraćala. Međutim, zbog zdravstvenog problema i borbe za potomstvo, sada je rešila je da dođe u Srbiju.
Dalila je nedavno i sama priznala da jedva čeka da dođe kod doktora u Srbiju, ali tom prilikom nije govorila o problemu koji ima, već o estetskom zahvatu. Pre par godina rijaliti učesnica istakla je da bi usvojila dete, ako ne uspe da se ostvari kao majka.
- Dalila u Americi ne radi, bavi se jedino Tik Tok nalogom, a njen dečko je kamiondžija. On dosta putuje, a ona je većinu vremena sama u kući. Nije planirala da se vraća, ali odluku je donela zbog zdravstvenog problema. Ne bih ulazila u detalje, ali Marko i ona bi voleli da dobiju bebu, treba da prođe neka ispitivanja, da uradi neku intervenciju, a u Americi je to sve jako skupo. Ona se plaši da nema mnogo vremena i da joj biološki sat otkucava, pa je rešila da što pre da dođe u Srbiju - kaže za medije izvor blizak Dragojevićevoj, dok pevačica Vesna Rivas tvrdi da Dalila zbog dugova ne sme da dođe u Srbiju.
Podsetimo, Dalila je imala spontani pobačaj kada je ostala u drugom stanju sa bivšim mužem Dejanom Dragojevićem, a on je kasnije izjavio da je srećan što nisu dobili zajedničko dete.
kurir / informer
