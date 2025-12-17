Dalila je nedavno i sama priznala da jedva čeka da dođe kod doktora u Srbiju, ali tom prilikom nije govorila o problemu koji ima, već o estetskom zahvatu. Pre par godina rijaliti učesnica istakla je da bi usvojila dete, ako ne uspe da se ostvari kao majka.

- Dalila u Americi ne radi, bavi se jedino Tik Tok nalogom, a njen dečko je kamiondžija. On dosta putuje, a ona je većinu vremena sama u kući. Nije planirala da se vraća, ali odluku je donela zbog zdravstvenog problema. Ne bih ulazila u detalje, ali Marko i ona bi voleli da dobiju bebu, treba da prođe neka ispitivanja, da uradi neku intervenciju, a u Americi je to sve jako skupo. Ona se plaši da nema mnogo vremena i da joj biološki sat otkucava, pa je rešila da što pre da dođe u Srbiju - kaže za medije izvor blizak Dragojevićevoj, dok pevačica Vesna Rivas tvrdi da Dalila zbog dugova ne sme da dođe u Srbiju.