Slušaj vest

Zoran Pejić Peja jedan je od retkih na estradi koji uvek iskreno kaže šta misli, pa čak i kada je to na njegovu štetu. Sad je otvorio dušu o bivšoj ženi Zlati Petrović, sinu Jovanu i njegovoj devojci Eni, ali i o sukobima na estradi.

Da li ti je Zlata oprostila što si rekao da te je varala tokom braka?

– Sa Zlatom se čujem i sve funkcioniše kako treba. Bio je to običan nesporazum koji je ona odmah razumela. Zna Zlata šta sam mislio i šta sam hteo da kažem. Zlata je jedan veliki čovek, žena puna razumevanja i empatije. Nisam ni u jednom trenutku rekao niti mislio da me je varala tokom braka, to je pogrešno protumačeno. Mi smo se rastali, svako je krenuo svojim putem, prošlo je tada nekih sedam … meseci i ja sam čuo da ima nekog. Pazi, čuo, nisam video. I to je bilo toliko davno da danas deluje smešno. Zlata i ja smo u super odnosima kakav bih poželeo svima.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Zlata je izjavila da očekuje unuče od Jovana i Ene. Šta ti kažeš na to?

– Pa što da ne? Kad dragi Bog kaže, tada će biti. Naravno da bi nam svima bilo lepo da se to desi, ali mislim da još ništa od toga. Oni žive svoj život, putuju, uživaju, mladi su… Neka polako. Nije to trka. Mislim da ćemo ipak malo da pričekamo na unuče. Ali, naravno, kad god se to desi biće praznik!

Kako se sada slažu Ena i Zlata, s obzirom na sve što se ranije pisalo?

– Ma, divno se slažu! Stvarno! Zlata nju gleda bukvalno kao ćerku. Više se čuje sa njom nego sa Jovanom, veruj mi. Rekla mi je skoro: Jovana manje čujem, više sam na vezi sa Enom. Ena je toliko umiljata, fina, mila. Lako se podvuče pod kožu. Ima tu neku energiju i toplinu. Njih dve se odlično kapiraju.

Hoćeš li praviti veliku svadbu sinu kad dođe vreme?

– To će odlučiti Jovan i Ena, kako oni kažu, tako će biti. Ako pitaš mene i Zlatu, to će biti gala, mega, giga! (smeh) Meni bi iskreno bilo baš lepo da napravim sinu veliku svadbu, da pozovem sve prijatelje, kolege i da se veselimo. Da se čuje kad Peja ženi sina! Naravno, šalim se, ali bih voleo da bude onako veliko, raskošno, veselo. Zlata i ja smo imali prelepu svadbu, pa što da i oni nemaju.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Ena je rekla da bi možda nosila Zlatinu venčanicu?

– Pa što da ne! To se vraća u modu. To je simpatično i emotivno. Ali opet, njihova odluka. Šta god odluče, mi ćemo biti tu da ih podržimo.

Neke je šokirala tvoja izjava da želiš da napraviš još jedno dete?

– A što? Šta je tu čudno? Ni prvi, ni poslednji. Ja imam godina onoliko koliko se osećam. A osećam se super. Dece nikad dosta, ja decu obožavam. Kad bi mi sad neka rekla da je trudna, okej, treba da se rodi. Šta tu ima da se problematizuje? To su lepe stvari...