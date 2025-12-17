SUZANA MANČIĆ OTKZALA SVE! Zbog bolesti joj propali svi planovi za praznike, odlučila se na ovaj korak
Voditeljka Suzana Mančić kaže da su joj brojni planovi za Novu godinu propali, te i da će sa suprugom Simonom praznike da provede na planini u Grčkoj.
Suzana naime, tvrdi da su zbog porodičnih problema i bolesti, planovi morali da se pomere.
- Što se praznika tiče, sve su mi želje propale. Sve što smo hteli propalo je zbog porodičnih stvari i bolesti, ali biću u Grčkoj. Onako, biće skromno, u najužem krugu i idemo na našu planinu. Možda sretnemo nekog kentaura i tako, to su planovi - rekla je Suzana za Hajp.
Neće trajno da ode iz Beograda
Inače, Suzana tvrdi da se ne bi u Grčku preselila za stalno, kao i da su joj koreni ovde.
- Teško je korene presaditi u ovim godinama. Da sam mlađa, verovatno bih bila tamo. Međutim, ovo je moja zemlja, a Beograd je moj grad. Ja u Atinu odlazim već 20 godina, imam tamo prijatelje, mog muža. Moju ljubav. Ali biću i dalje na liniji Atina-Beograd i fino će avio-kompanije živeti od mene i nadalje – istakla je Suzana u emisiji "Kec na jedanaest".
Inače, muž Suzane Mančić je završio pravo i ekonomiju na univerzitetu u Atini, a radio je kao stručnjak za komercijalu pri američkoj ambasadi u Atini.
kurir / hypetv.rs
Pogledajte dodatni snimak: