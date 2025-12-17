Slušaj vest

Voditeljka Suzana Mančić kaže da su joj brojni planovi za Novu godinu propali, te i da će sa suprugom Simonom praznike da provede na planini u Grčkoj.

Suzana naime, tvrdi da su zbog porodičnih problema i bolesti, planovi morali da se pomere.

- Što se praznika tiče, sve su mi želje propale. Sve što smo hteli propalo je zbog porodičnih stvari i bolesti, ali biću u Grčkoj. Onako, biće skromno, u najužem krugu i idemo na našu planinu. Možda sretnemo nekog kentaura i tako, to su planovi - rekla je Suzana za Hajp.

Neće trajno da ode iz Beograda

Inače, Suzana tvrdi da se ne bi u Grčku preselila za stalno, kao i da su joj koreni ovde.

- Teško je korene presaditi u ovim godinama. Da sam mlađa, verovatno bih bila tamo. Međutim, ovo je moja zemlja, a Beograd je moj grad. Ja u Atinu odlazim već 20 godina, imam tamo prijatelje, mog muža. Moju ljubav. Ali biću i dalje na liniji Atina-Beograd i fino će avio-kompanije živeti od mene i nadalje – istakla je Suzana u emisiji "Kec na jedanaest".

Inače, muž Suzane Mančić je završio pravo i ekonomiju na univerzitetu u Atini, a radio je kao stručnjak za komercijalu pri američkoj ambasadi u Atini.

kurir / hypetv.rs

