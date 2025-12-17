Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković progovorila je o razvodu i najtežem periodu u njenom životu. Kako je istakla, želela je da celog života ostane u braku, međutim okolnosti su bile takve da to nije bilo moguće.

Sanja Marinković razvela se od Aleksandra Uhrina sa kojim ima sina Strahinju, a sada je otvoreno govorila o teškom periodu. Njen razvod bio je jedna od glavnih tema u medijima.

- I da mene pitaš, ja bih to do kraja života. Međutim, okolnosti su bile takve da je to bilo apsolutno emotivno nemoguće da bismo se mi budili svako jutro sa osmehom, rekla je u emisiji "Iz profila".

Sanja Marinković i Beki Bekić sa suprugom Foto: Boba Nikolić

"Moj bivši suprug i ja smo imali tri razvoda"

Ranije je takođe govorila o razvodu i priznala da su od sina dugo krili to.

- Moj bivši suprug i ja smo imali tri razvoda. Prvi i najbolniji je bio kod kuće za nas dvoje i našu najbližu porodicu, drugi kada se naš sin Strahinja suočio sa tim i poslednji - za medije. Prvi mi je pao najteže, jer kada sam se udavala, maštala sam da to bude za ceo život, zato sam se i udala tek u tridesetim - rekla je Sanja i otkrila da su od sina dugo krili razvod.

- Strahinja dugo nije znao da smo razvedeni jer sam se plašila kako će to prihvatiti. S druge strane, nisam želela ni da iz medija sazna da su mu se roditelji razveli, cilj mi je bio da sve posložim kod kuće, pa tek onda da mu objasnim situaciju. Onog trenutka kad mi je rekao: "Mama, to je samo razvod", shvatila sam da je vreme i da javnost sazna. Godinama se bavim životima poznatih ličnosti i temama koje interesuju žene, bilo bi neiskreno od mene da tako nešto krijem - ispričala je voditeljka za domaće medije.

