Zdravko Čolić još jednom je potvrdio zašto važi za najveću muzičku zvezdu regiona.

Pop zvezda je u Sarajevu za samo šest dana rasprodala tri koncerta u pratnji simfonijskog orkestra u Olimpijskoj dvorani Zetra, što predstavlja presedan na domaćoj muzičkoj sceni i rekord kakav dosad nije zabeležen.

Novo poglavlje

Sve je počelo objavljivanjem datuma prvog koncerta, nakon koje su ulaznice nestale gotovo istog dana. Zbog ogromne potražnje organizatori su brzo dodali drugi, a zatim i treći termin, no ni to nije bilo dovoljno da se zadovolji interes publike. U roku kraćem od jedne nedelje sva tri koncerta bila su rasprodata do poslednjeg mesta, pa je zakazan i poslednji, četvrti, čime je legendarni Čola ispisao novo poglavlje koncertne istorije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Ovaj rezultat posebno je značajan ako se uzme u obzir da su Sarajevo i Zetra poslednjih godina bili poprište velikih muzičkih rekorda, isto kao Beograd i Zagreb. Dino Merlini Aleksandra Prijović, kao nova zvezda regionalne scene, punili su dvoranu Zetru više večeri zaredom. Ipak, nijedno od njih dvoje nije uspelo da ostvari ovakav tempo prodaje karata, što je kod dela publike dovelo do zaključka da je Čolićev uspeh u ovom trenutku - bez presedana.

- Za samo tri sata je rasprodato 2.600 karata, a preko 500 ljudi čeka proces onlajn plaćanja. Ovo još nikome nije pošlo za rukom - rekao je za Telegraf jedan od organizatora spektakla Saša Marković.

Inače, za samo sedam dana Čola je prodao više od 60.000 karata za najavljene koncerte, što je neverovatno. On će u Zetri pevati 27. i 28. marta i 4. i 5. aprila 2026.

- Zdravko Čolić, uz pratnju velikog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, donosi poseban koncertni program ispunjen emocijama, bezvremenskim hitovima i vrhunskim orkestarskim aranžmanima - naveli su organizatori.

Ranije je prva što se tiče prodaje ulaznica za dvoranu Zetra bila Aleksandra Prijović, koja je tamo nastupala u sklopu turneje "Od istoka do zapada" 28, 29. i 30. oktobra 2023. Prema dostupnim informacijama, ona je svoj prvi koncert u ovoj hali rasprodala za šest dana, koliko je Čoli ovaj put trebalo da rasproda ulaznice za prva tri koncerta. Prijovićka je takođe u ovom prostoru održala četiri nastupa, ali ne dan za danom, već je poslednji bio u decembru 2024. godine.

Takođe, i Dino Merlin je dugo važio za nekog ko brzo rasproda karte gde god da objavi da ima koncert. Dugo se pričalo o tome da je jedini napunio sarajevski stadion Koševo, gde je bilo oko 70.000 ljudi 2015. godine, ali on te karte nije prodao velikom brzinom, već mu je za to bilo potrebno više od mesec i po dana.

Bolji i u Beogradu

Merlin je imao četiri uzastopna koncerta i u Beogradskoj areni u novembru 2023, dok ga je Čolić i tu nadmašio s šest koncerata 2019.

Zanimljivo je da su ovi koncerti oba pevača u Beogradu rasprodati bez medijske kampanje, što nije slučaj sa ostalim estradnim umetnicima.

Prijovićka je u Beogradskoj areni nastupala četiri puta, ali ne uzastopno. Prva tri održala je u septembru 2023, a četvrti u decembru 2024.

Dakle, Sarajevo, Čolin rodni grad, ima poseban status i kultnu publiku, pa je ovim pevač ponovo pokazao da za njega važe posebna pravila. Zetra će tako u narednom periodu biti epicentar emocija, nostalgije i bezvremenskih hitova, a jedno je sigurno - Čolić je još jednom potvrdio titulu regionalne muzičke ikone.

