Ognjen Amidžić sinoć je ugostio Jelenu Karleušu i oborio sve rekorde kada je televizijski program u pitanju, pre svega zbog toga što su se u studiju pojavile Jelenine ćerke Atina i Nika Tošić, kojima je ovo bilo prvo gostovanje u emisiji.

Njih dve su oduševile domaću javnost pristojnošću i svojom skromnošću, a veoma dobro su se snašle u odgovorima na "nezgodna" pitanja voditelja.

Nakon završene emisije, ekipa "Amidži šou-a" objavila je nekoliko storija na svom oficijalnom Instagram nalogu. Uglavnom su to bili isečci iz Jeleninog gostovanja sa ćerkama, a poslednji stori objavljen je jutros i izazvao je veliku pažnju.

Ognjen Amidžić smenjen zbog psa, šaljivo su podelili na njihovom Instagram profilu

Naime, na profilu možemo videti snimak preslatkog jazavičara koji se udobno smestio u Ognjenovu fotelju, a potom i šaljiva poruka da je voditelj smenjen.

Mitrović delio otkaze

Podsetimo, Željko Mitrović je na dan svoje krsne slave, 16. novembra najavio masovne otkaze koje planira da podeli u svojoj kompaniji, što je zateklo domaću javnost.

Željko Mitrović dao otkaze na Pinku

Prvi sa kojima je prekinuo saradnju jesu zaposleni u Teatru Odeon, dok na Pink televiziji još uvek nema reči o otkazima. Dugogodišnji voditelj ružičaste televizije, Ognjen Amidžić, sada je progovorio na ovu temu, ističući da ne zna o čemu se radi.

- Verujte mi da nemam pojma o čemu je reč, i mene je zatekla ta vest. Svakako treba za koji dan da se vidim sa Željkom, pa ću vam onda reći nešto više o toj temi - rekao je on i dodao:

- S obzirom na to da je Željko dao saopštenje, sigurno se onda dešavaju stvari sa velikim razlogom na nivou cele kompanije. Znam sigurno da Željko šta naumi on to i ostvari, a vrlo brzo ćemo znati i koji su to koraci - rekao je kratko Ognjen Amidžić za Kurir.

