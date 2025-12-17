Slušaj vest

Treći koncert Jale Brata i Bube Corellija na aktuelnoj turneji održan je 13. decembra u Štutgartu, u rasprodatoj MHP Areni (Ludwigsburg) u produkciji SKYMUSIC.

Publika je stigla iz svih krajeva Nemačke, ali i iz okolnih evropskih zemalja, potvrđujući da interesovanje za ovaj balkanski duo odavno prevazilazi granice regiona.

Kao i na prethodnim stanicama turneje, najautentičniji fanovi imali su priliku da upoznaju svoje idole, a ti susreti protekli su izuzetno emotivno – suze, smeh, zagrljaji i vrisci ispunili su bekstejdž i još jednom pokazali koliko snažnu vezu Jala i Buba imaju sa svojom publikom.

Koncert je protekao u opštem delirijumu svih prisutnih. „Bass“, „Roze suze“, „TEC-9“, „Kehlani“ i brojni drugi hitovi nizali su se bez predaha, dok je svaki stih dočekivan vrištanjem i horskim pevanjem. Emocije su kulminirale tokom numere „Klinka“, kada je cela arena zasijala u moru svetala, ostavljajući i publiku i izvođače bez teksta.

Nakon Štutgarta, GOAT TOUR, nastavlja punom parom – sledeća potvrđena stanica je Cirih, THE HALL Arena, 21. marta, dok je već poznat i datum spektakla u Areni Zagreb, 9. maja. Uskoro se očekuju i zvanične objave koncerata u Beogradu, Dizeldorfu, Sarajevu, Beču, Ljubljani, kao i u mnogim drugim evropskim gradovima.

GOAT TOUR je osmišljen kao pravi multimedijalni koncertni spektak pod okriljem brenda Music Week, koji već godinama postavlja najviše standarde regionalne live scene.