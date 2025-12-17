Slušaj vest

Pevač Uroš Živković posle mnogo godina našao se u društvu Jelene Karleuše, a sad je otkrio detalje odnosa sa koleginicom koja ga zna još od kad je bio klinac.

Pre nedelju dana, na snimanju novogodišnjeg programa "Pink" televizije Uroš Živković i Jelena Karleuša nisu se odvajali jedno od drugog, a pevač je sad otkrio da ga koleginica zna još iz muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i da ga za nju vežu lepa sećanja.

1/11 Vidi galeriju Pevač Uroš Živković posle mnogo godina našao se u društvu Jelene Karleuše Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Tako se namestilo. U suštini ona mene zna od kada sam bio klinac, još iz takmičenja za "Zvezde Granda", tako da ostao sam joj u lepom sećanju i ona je meni. Zahvalio sam joj se na lepim rečima za moje pevanje - rekao je stidljivo Uroš i jasno rekao šta misli o Jeleni:

- Ja sam uvek znao da je on sjajan lik privatno. Sretali smo se na aerodoromima, razmenimo po par rečenica.

Mnogi su se pitali da li je njegovoj ženi zasmetao prisan odnos sa koleginicom, a Uroš je otkrio kako je ona reagovala na njihov susret.

- Ženi je bilo drago, ipak je ona velika zvezda. Mislim da je i njoj taj dan trebalo da je neko opusti, jer godinama nije bila na snimanju gde je brdo kolega na jednom mestu, i opustili smo je svi zajedno - rekao je pevač.

JK napljuvala bivšeg dečka

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Jedno od pitanja je bilo i da rangira ljubavno umeće njenih bivših partnera Duška Tošića, Bojana Karića i košarkaša Nikole Jovanovića.

- Svakog muškarca sa kojim sam bila ja sam na poseban način volela. Ja ne znam da kalkulišem. Ili te volim 300 posto, ili te ne volim uopšte. Ne spavam sa muškarcem sa kojim nemam strast i koji me ne radi, svaki na svoj način. Ne mogu da izdvojim nikoga. Nikolu Jovanovića bih izbacila iz te kategorije zato što je ispao baš velika kukavica, kad su se desili svi ovi napadi na mene. On se uplašio i pobegao, tako da on nije ni vredan pomena - rekla je Karleuša,a onda se osvrnula na svoje bivše muževe:

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

- Bojana sam jako volela. I to je jedna velika predrasuda da ga nisam volela zato što je bio bucko. On je bio stvarno divan prema meni i mnogo sam ga volela. Reći ću Duško jer sa njim ima dve ćerke i 17 godina braka - rekla je pop zvezda.

Karleuša je govorila i o razvodu od Tošića, pa je rekla da on nije stao uz nju kada joj je bilo najpotrebnije i nije joj oprostio, dok je ona njemu dosta toga, kako je navela, oprostila.

- Ne postoji žena koja prevari muškarca kada je muškarac divan i dobar prema njoj! Da bude dobar?! Žena koja voli, muškarca ne vara! Skoro deset godina je potrajalo - rekla je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Jelena Karleuša jedva čeka da isprati 2025. godinu, za koju kaže da joj je bila jedna od najgorih, a priznaje i da nema nikakvu ušteđevinu Foto: Petar Aleksić

- Šta je bio uzrok tvog kraha braka sa Duškom - pitao je Ognjen.

- On! On je razlog što naš brak i naša porodica nije takva... Ta afera, ta nesrećna stvar se ne bi desila da je sve funkcionisalo kako treba, ali hoću da kažem da je on morao da pređe preko toga. Apsolutno! Smatram da svaki muškarac meni mora da oprosti, zato što sam ja, bukvalno, anđeo u vezi i prema svakom muškarcu - rekla je Karleuša, a onda se osvrnula na aferu sa Ognjenom Vranješom.

- Nije bilo mnogo pažnje. Bilo je mnogo grešaka preko kojih sam ja prelazila i opraštala da bih sačuvala porodicu i brak, a kada se to meni desilo, morao je da stane na moju stranu bez kalkulacije! Zbog hejtera koji su se posle naslađivali našom mukom, a on bolje od mene nikada neće imati! - dodala je JK.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: