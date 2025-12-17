Slušaj vest

Pevačica i koja se proslavila učešćem u „Zvezdama Granda“, Jelena Kostov, izgradila je uspešnu muzičku karijeru, a malo ko zna da može da se pohvali ozbiljnom fakultetskom diplomom.

Kako kaže, ukoliko nekad ostavi mikrofon, zna da će uvek imati posao, jer je završila Muzičku akademiju i stekla zvanje diplomiranog teoretičara umetnosti.

Iako je dugo u muzičkim vodama, Jelena nikada nije zapostavila svoju stručnu stranu. Upravo zato danas ima mogućnost da jednog dana bude profesor i stane i ispred đačke table.

Jelena Kostov Foto: Printscreen/Instagram

- Srećna sam što sam završila Muzičku akademiju i što sam sada diplomirani teoretičar umetnosti. Ako se jednog dana umorim od pevanja, moći ću da predajem deci u školi - izjavila je Jelena za Grand.

Njena posvećenost obrazovanju otkriva koliko ozbiljno shvata svoj poziv, ali i koliko je važno imati rezervni plan u svetu estrade, gde je put često neizvestan.

Pored toga, Jelena je više puta naglasila da voli rad sa decom, pa joj ideja o predavanju jednog dana deluje prirodno i inspirativno.

Prvi nastup za 3.000 dinara

Jelena je otkrila da je prvi put nastupala u Sokobanji, gde je morala da se dobro pokaže.

- Pevala sam u Sokobanji, honorar mi je bio 3.000 dinara, Bože koliko sam bila srećna! Pevala sam možda nekih sedam-osam sati.

PRVI NASTUP POSLE GODINU I PO DANA Jelena Kostov peva na svadbi fudbalera, stala na štikle nakon NEZGODE, a evo šta kaže o BAKŠIŠU Foto: Damir Dervišagić

- Ali ta sreća u tom momentu zamisli ti zaradiš svoj novac, mislim do tada naravno daju mama i tata i mora da se vodi računa u tom momentu koliko se potroši, ali zamisli zaradiš novac, držiš u rukama svoj zarađen novac, ma to je bila neverovatna sreća - ispričala je Jelena, pa je dodala:

- Bila sam glavni zabavljač u našoj kući kada su bile sve proslave. Od malena sam volela da pevam, ali nikada nisam sanjala da ću biti deo estrade.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsJELENA KOSTOV PEVALA ZA 3.000 DINARA! Nakon osam sati nastupa jedan trenutak joj je zauvek ostao u sećanju!
screenshot-379.jpg
StarsPEVAČICA PALA SA TERASE, OD NESREĆE SE OPORAVLJALA MESECIMA Sa tri metara visine sletela na pod, zadobila teške povrede, nerado se priseća nezgode
StarsOTIŠLA DA PEVA PRVI ROĐENDAN, A GOSTIMA NAJAVILA MLADENCE! Pevačica pomešala proslavu na kojoj je nastupala: Gosti su me gledali i pitali se šta radim tu
whatsapp-image-20200101-at-11.39.10-1.jpg
Stars"SIN NA NEVEROVATAN NAČIN IŠARA JAJA, SAD JE I MILA TO RADILA" Jelena Kostov u krugu porodice proslavlja Vaskrs: Ovo se nalazi na njenoj prazničnoj trpezi
3e7ce668-162d-47cd-9897-512688a232e2.JPG
StarsNAŠA PEVAČICA PALA SA TRI METARA VISINE! Mesecima nije ustajala iz kreveta, a evo šta ju je trgnulo
jelena-kostov.jpg

 Jelena Kostov otkrila zašto se ne pojavljuje u medijima:

Jelena Kostov otkrila zašto se ne pojavljuje u medijima: Pevačica u ilegali, posvetila se porodici Izvor: MONDO/Ana Živančević