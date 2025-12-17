Slušaj vest

Pevačica i koja se proslavila učešćem u „Zvezdama Granda“, Jelena Kostov, izgradila je uspešnu muzičku karijeru, a malo ko zna da može da se pohvali ozbiljnom fakultetskom diplomom.

Kako kaže, ukoliko nekad ostavi mikrofon, zna da će uvek imati posao, jer je završila Muzičku akademiju i stekla zvanje diplomiranog teoretičara umetnosti.

Iako je dugo u muzičkim vodama, Jelena nikada nije zapostavila svoju stručnu stranu. Upravo zato danas ima mogućnost da jednog dana bude profesor i stane i ispred đačke table.

1/5 Vidi galeriju Jelena Kostov Foto: Printscreen/Instagram

- Srećna sam što sam završila Muzičku akademiju i što sam sada diplomirani teoretičar umetnosti. Ako se jednog dana umorim od pevanja, moći ću da predajem deci u školi - izjavila je Jelena za Grand.

Njena posvećenost obrazovanju otkriva koliko ozbiljno shvata svoj poziv, ali i koliko je važno imati rezervni plan u svetu estrade, gde je put često neizvestan.

Pored toga, Jelena je više puta naglasila da voli rad sa decom, pa joj ideja o predavanju jednog dana deluje prirodno i inspirativno.

Prvi nastup za 3.000 dinara

Jelena je otkrila da je prvi put nastupala u Sokobanji, gde je morala da se dobro pokaže.

- Pevala sam u Sokobanji, honorar mi je bio 3.000 dinara, Bože koliko sam bila srećna! Pevala sam možda nekih sedam-osam sati.

1/5 Vidi galeriju PRVI NASTUP POSLE GODINU I PO DANA Jelena Kostov peva na svadbi fudbalera, stala na štikle nakon NEZGODE, a evo šta kaže o BAKŠIŠU Foto: Damir Dervišagić

- Ali ta sreća u tom momentu zamisli ti zaradiš svoj novac, mislim do tada naravno daju mama i tata i mora da se vodi računa u tom momentu koliko se potroši, ali zamisli zaradiš novac, držiš u rukama svoj zarađen novac, ma to je bila neverovatna sreća - ispričala je Jelena, pa je dodala:

- Bila sam glavni zabavljač u našoj kući kada su bile sve proslave. Od malena sam volela da pevam, ali nikada nisam sanjala da ću biti deo estrade.

Kurir.rs

Jelena Kostov otkrila zašto se ne pojavljuje u medijima: