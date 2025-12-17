Slušaj vest

Supruga Darka Lazića, Katarina, pokazala je na društvenim mrežama neodoljivu fotografiju. Ona je slikala muža i naslednicu kako zajedno spavaju, te dotakla mnoge.

- Zaspala u 21 čas, još uvek spava! Treći dan ranijeg uspavljivanja - napisala je Katarina Lazić u opisu objave.

Na fotki smo videli i koliko je porasla Srna, koja im je po rođenju postala centar sveta.

Katarina je slikala muža i naslednicu kako zajedno spavaju Foto: Printscreen

Darko o poslu: "Sve se deli na ravne časti"

Kako je nedavno rekao, kod njega je pravilo da se bakšiš deli na ravne časti i ne može da bude drugačije.

- U mom slučaju se sve deli na ravne časti. Više ne nastupam na svadbama, kao što sam ranije. Odradim poneku, ali jako retko. Svoju platu dobijaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se to videlo. Kažem, na primer, da koštam deset hiljada evra. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset hiljada tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija - objasnio je pevač u podkastu Bokija 13, a njegova supruga je nedavno uradila tetovažu.

