Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži

Tokom prošle noći u izolaciji došlo je do poljupca između Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

Naime, njih dvoje su tokom sinoćnje žurke malo više popili, pa su se opustili i u izolaciji krenuli da se ljube.

Sandra je imala samo kratak komentar

Tim povodom mediji su stupili u kontakt sa Sandrom Obradović, Lukinom bivšom devojkom koja je u svom stilu prokomentarisala Luku i Aniti:

- Nemam komentar na tu ljudsku mizeriju - rekla je Sandra, a nedavno su se Aneli i Luka tukli.

