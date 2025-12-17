Sandra se oglasila nakon što su se Anita i Luka poljubili, imala je samo kratak komentar
Stars
HITNO OGLAŠAVANJE LUKINE BIVŠE: Nakon što je došlo do poljupca između njega i Anite, uputila je samo par reči
Slušaj vest
Tokom prošle noći u izolaciji došlo je do poljupca između Anite Stanojlović i Luke Vujovića.
Naime, njih dvoje su tokom sinoćnje žurke malo više popili, pa su se opustili i u izolaciji krenuli da se ljube.
Sandra je imala samo kratak komentar
Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Tim povodom mediji su stupili u kontakt sa Sandrom Obradović, Lukinom bivšom devojkom koja je u svom stilu prokomentarisala Luku i Aniti:
- Nemam komentar na tu ljudsku mizeriju - rekla je Sandra, a nedavno su se Aneli i Luka tukli.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši