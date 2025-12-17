Slušaj vest

Od samog početka veze sa Vericom Rakočević, pre punih 12 godina, Veljko Kuzmančević našao se na meti kritika zbog života uz poznatu i uspešnu suprugu, za koji mnogi smatraju da je više nego lagodan.

Zajednički život započeli su u njenoj kući u podnožju Avale, što je dodatno podgrejalo tračeve.

Evo gde je Veljko zaposlen

Veljko, međutim, nikada nije voleo medijsku eksponiranost - ni uz Vericu, a još manje samostalno. Vremenom su ga ljudi bolje upoznali i postalo je jasno da je reč o pristojnom čoveku, talentovanom muzičaru iz ugledne i situirane porodice, koji uz to ima stalni i odgovoran posao.

Osim što komponuje klasičnu muziku, Veljko predvodi orkestar i prima platu u Narodnom pozorištu, gde obavlja funkciju organizatora izvođenja predstava.

- Narodno pozorište je ozbiljna kuća, koja zahteva ozbiljan pristup poslu. Istovremeno, već godinama radim sa velikim orkestrom od pedeset članova. Toliko se dobro poznajemo, da dišemo kao jedan organizam. Trudimo se da tekuće probleme ostavimo ispred ulaza u salu, a svi delimo sudbinu umetnika u Srbiji koji su često na ivici egzistencije. Opet, to su ljudi koji će pre pristati na manju zaradu, nego što će preći liniju, ljudsku, stvaralačku, umetničku - pojasnio je Veljko u intervjuu za Hello!.

Par živi jednostavan i porodičan život

- Živimo na Avali, ali smo svaki dan u gradu. Verica i ja zajedno dolazimo na posao, zajedno se vraćamo kući. Često, pogotovo kada krenu hladni dani, pri pogledu na ljude koji čekaju autobus, pomislim koliko neke male, na prvi pogled nevažne stvari, mogu da nas usreće. Uprkos tome što najavljuju težak period u ekonomskom smislu, nadam se da ćemo uspeti da održimo životni standard, odnosno da nećemo morati busom na posao.

Verica je svojevremeno istakla da niej bitno koliko Veljko zarađuje, već njena sreća pored njega.

- Veljko radi u pozorištu i ima platu od 35.000 dinara. Novac nije bitan u odnosu na sreću koju osećam kada se probudim pored njega – ispričala je svojevremeno Verica.

Osim toga Veljko Kuzmančević prethodnih meseci vredno radi kao kompozitor na jednoj od najgledanijih serija koje se emituju na malim ekranima "Krunska 11", a taj podatak gotovo da niko nije znao.

