U muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" često dođe do sukoba između članova žirija. U drugom krugu jedan duel takmičara je podelio žiri, a mentorka Ceca Ražnatović bila je toliko ljuta da je i "zapretila" kolegama zbog glasanja.

- Ja kad dunem i vatru sunem, srušiću vam žiri - poručila je ljutito Ceca, nakon čega je ušla u raspravu sa Snežanom Đurišić.

Ona je pokušala da objasni Sneži da je zapravo vrlo „nežna“ u žaru borbe za svoj tim, za razliku od njenih kolega.

Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja kad se bunim, znaš šta sam ja za tebe? Mala maca - rekla je Ceca, na šta joj Sneža odgovorila da ih obožava, a Dragan Kojić Keba počeo da mjauče.

Prozivke su pale i između Sneže i Đorđe Davida, a sve zbog rokerovog komentarisanja koje je kraljicu narodne muzike izbacilo iz takta.

- Prestani da pričaš gluposti, stidećeš se kad budeš gledao emisiju- poručila je Sneža.

Komšije Snežane Đurišić o pevačici

Snežana Đurišić sada već decenijama živi u Beogradu, a komšije iz njenog rodnog Kraljeva još uvek je pamte i ponose se što je ona bila njihova sugrađanka.

- Sećam je se kao male devojčice. Uvek kulturna, fina, pozdravljala je sve redom. Bila je dete za primer. Nije mi ni najmanje čudno što je uspela. Uvek se javljala komšijama, oni su živeli ovde u prizemlju. Nikada nije bilo incidenata, sećam se da je bila miljenica i drugara i drugarica, dolazili su po nju, pa su se ovde ispred igrali - rekao je komšija.

Svečana dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene Foto: Nemanja Nikolić

Bivši školski drug otkriva da je Snežana bila omiljena u razredu, kako kaže, zbog duha i zbog znanja.

- Bila je mnogo zanimljiva i uvek spremna za šalu. Volela je da peva, često bi zapevala nešto u razredu, nije se stidela. A bila je i odličan đak! Neću da lažem, često smo prepisivali od nje. Nije bežala sa časova - rekao je kroz smeh njen bivši drug iz klupe.

Kurir.rs/Grandonline

