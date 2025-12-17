Slušaj vest

Kontroverzna starleta Nina Prlja, nakon određenih loših dešavanja potpuno je promenila svoj život. Popularnost je stekla u rijalitiju "Parovi", a onda je 2016. javnost šokirala informacija da je uhapšena jer je pokušala da prokrijumčari 100 grama kokaina u donjem vešu i telesnim šupljinama.

Preživela pakao

Usledio je težak period, a kako je kasnije i sama pričala, nju su i pretukli u Centralnom zatvoru u Beogradu.

"Nema hrane koju voliš, nego jedeš šta ti daju. Nema veštačkih trepavica, frizure, štikli, bunde... Tamo je zimi mnogo hladno, a leti vruće da izgoriš. Disciplina je stroga, u određeno vreme šetaš, radiš šta ti kažu. Moraš da nosiš trenerke, nema majica na bretele, jer su pored tebe muškarci koji te gledaju i koji rade one stvari", ispričala je Nina i dodala da je svaki put pred tuširanje doživljavala stres: "Kad ideš na tuširanje, moraš da imaš nekog stražara. Ja sam imala cimerku koja me je čuvala dok se tuširam. Neke zatvorenice imaju hemijske olovke kojima vrebaju da te izbodu. Ako nemaš nekoga da ti stražari, teško tebi!".

1/13 Vidi galeriju Učesnica "Parova" izgleda potpuno drugačije nego prvi put kada se pojavila na televiziji Foto: Printscreen/Instagram

Nina je u jednom trenutku ušla i u sukob sa jednom od zatvorenica.

"Dok su bile na obroku u menzi, Nina joj je prišla, unela joj se u facu i upitala je šta ona ima protiv nje, pošto je navodno nekoliko dana ogovara po zatvoru. Nina je krenula da joj lupi šamar, nakon čega je nekoliko devojka nasrnulo na nju i krenulo da je udara. Odmah su reagovali stražari i razdvojili devojke" pričao je izvor za Blic.

On je tada dodao da je Prlja nakon toga smeštena u samicu, gde nije imala kontakt ni sa jednom osobom.

Nakon zatvora, Nina je odlučila da sve loše ostavi iza sebe, ali i da promeni svoj lik. Nikad nije krila sklonost ka intervencijama i često je iste i prikazivala na mrežama.Zbog svega je danas starletu teško prepoznati na prvi pogled.

Želi u manastir

1/8 Vidi galeriju Bivša robijašica i starleta Nina Prlja poznata je po nemilim situacijama u kojima se našla, u rijalitiju u kom je bila, švercovanju kokaina, ali i edukaciji koju već mesecima drži ženama koje žele da postanu fatalne. Foto: Shutterstock/Kurir televizija, Kurir Televizija

Međutim, pravi šok je nastao kada se saznalo da Prlja navodno želi da ide u manastir.

"Nina želi da se što pre vrati u Srbiju i započne proces čišćenja. Odlučila se za kablarsku dolinu, u kojoj postoji čak devet manastira. Odlukom da se odrekne svega materijalnog što je stvorila u Dubaiju šokirala je i porodicu i prijatelje, ali su je podržali. Mislim da se na kraju odlučila za Manastir Uspenje, posvećen Bogorodici, u kojem će za početak boraviti tri meseca", rekao je izvor za Alo, što je Nina kasnije potvrdila:

"Postigla sam sve što sam želela i o čemu sam maštala, došla sam u situaciju da više nemam nijednu želju. Tada sam shvatila da moram na neki način da se zahvalim i odužim Gospodu. Odluka da odem u manastir na nekoliko meseci jeste moja potreba da na dobro uzvratim dobrim i koliko je u mojoj moći pomognem ostalim monahinjama. Čvrsto verujem da sam donela ispravnu odluku i da ću nakon toga dostići mir i spokoj".

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: