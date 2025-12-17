Slušaj vest

Voditeljka Tanja Rađenović već dugi niz godina je zaštitno lice „Dnevnika“, a gledaoci često komentarišu da se gotovo nimalo nije promenila. Ipak, u jednom periodu pažnju javnosti privukle su određene promene u njenom izgledu.

Tanja je tada skratila kosu, što je pokrenulo razne spekulacije, a pojedini su tvrdili da je navodno korigovala obrve i usne. Zbog toga su se u javnosti pojavile polemike o mogućim estetskim zahvatima.

Tanja Rađenović
Tanja Rađenović Foto: Printscreen Instagram

 Voditeljka je kasnije odlučila da stane na put nagađanjima, pa se oglasila na Instagramu. Objavila je fotografiju izbliza i uz nju se našalila na račun komentara koji su kružili.

"Ja i sve moje ‘plastične operacije'", napisala je ona uz fotografiju.

"Da, kad se budem operisala, snimiću vam video", dodala je voditeljka, uz oznaku stručnjaka koji brinu o njenoj nezi lica.

Kupila hotel na moru

Tanja Rađenović sa porodicom živi u prelepoj kući koja je njihova prava oaza mira, ali kada su se uselili stanje je bilo drugačije.

Kako je sama jednom prilikom ispričala, kuća u kojoj sada Tanja živi sa suprugom Petrom i ćerkama nekada je bila oronula i trošna.

"Kad smo se uselili, kuća je bila u sivoj fazi. Niko u njoj nije živeo i nije izgledala ni približno ovako. Gornji sprat bio je potpuno nezavršen, a ovo što je sad Petrova radionica u dvorištu, bila je najobičnija šupa. Svuda je bio beton, neka travuljina i blato. Ali nama se dopalo mesto. Sređivali smo malo-pomalo. Meni je ovo raj. Ključ u ruke, za tri minuta sam u centru. Čuješ ptice. Sad će i kokoška da se oglasi, mislim, ako snese jaja", ispričala je svojevremeno voditeljka.

Tanja Rađenović i njen zgodni muž Foto: Printscreen/Instagram

Pored kuće iz snova, Tanja je uspela da sebi ispuni još jednu veliku želju. Naime, ona i njen suprug pre nekoliko godina su kupili mali hotel na moru.

"Najbitniji događaj koji mi je obeležio proteklih pet godina je da smo moj suprug i ja konačno ostvarili san da imamo mali, preslatki hotel na moru, to nam je bila želja", rekla je Tanja svojevremeno za Blic.

Kurir.rs

 Tanja Rađenović trenira poldens:

Tanja Rađenović Izvor: Instagram/radjenovicka_royalgardens