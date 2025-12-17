Slušaj vest

Biznismen Filip Cepter jedan je od najbogatijih ljudi na Balkanu, a imperiju koju danas ima je izgradio od nule. Filip Cepter vlasnik je brojnih nekretnina širom sveta, a poseduje i luksuznu jahtu koja nosi naziv "Joy Me", a koja se razlikuje od mnogih skupocenih brodova ovakovog tipa.

Ova jahta je pomerila granice konvencionalnog dizajna i odlikuju je prefinjene konture i forma, specifičan enterijer u pop-art stilu, elegancija, inovativna tehnologija.

Vredna 16 miliona evra

Dugačka je pedeset metara, a 2011. godine, kada je prodata, vredela je 30 miliona evra, dok se sada njena cena kreće oko 16 miliona evra. Te godine bila je zvezda tradicionalne „Izložbe jahti“ u Monaku, gde je posetiocima oduzimala dah, u potpunosti pravdajući svoje ime.

Brod napravljen od čelika i aluminijuma sastoji se iz tri nivoa, ima impresivnih šest kabina, prostrani salon, kuhinju i veliku trpezariju, nekoliko barova, osam predivno dekorisanih kupatila, mini-bioskop.

1/5 Vidi galeriju SRPSKI KRALJ ŠERPI: Filip Cepter plovi pod hrvatskom zastavom! Foto: Jutarnji.hr

U potpalublju su smeštene kabine za posadu, na gornjoj palubi nalaze se porodični apartmani, dok najviši “sprat” predstavlja epicentar letnjih zbivanja, sa barom i bazenom dugačkim tri i po metra. Brod je predviđen za 12 osoba.

- "Joy Me“ se po svemu razlikuje od ostalih jahti i zbog toga je zanimljiva. Tu sam utkao sebe, jer sam se uvek trudio da budem drugačiji – izjavio je Filip Cepter jednom prilikom.

Inače, Filip ovim luksuznim brodom često obilazi Mediteran sa suprugom Madleni i njihovom ćerkom Emom, a ponekad je i izda za 155.000 evra nedeljno.

Ima dva aviona

1/7 Vidi galeriju Jahta Filipa Ceptera Foto: Printscreen

Carstvo Filipa Ceptera koje gradi više od tri decenije, prostire se na pet kontinenata, broji više od sto filijala i zapošljava oko dve stotine hiljada ljudi. Kompanija mu donosi oko milijardu evra profita godišnje.

1/7 Vidi galeriju Ema Cepter diplomirala u Londonu Foto: Printscreen/Instagram

- Imam dva aviona. Trošim dosta novca na avione. Završim dosta stvari dok letim iz jednog mesta u drugo. Moji avioni su veselih boja i svako ko leti sa mnom se iznenadi kad ih vidi. Dominiraju nijanse crvene i bež boje. Dešava se i da spavam u njima - istakao je on jednom prilikom za "Lepotu i zdravlje".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: