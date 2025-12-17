Slušaj vest

Pevačica Olja Karleuša ne oglašava se često u javnosti, ali je sada progovorila o sujeti koja je prisutna među kolegama, kao i o tome koja je njena novogodišnja želja.

Olja je istakla da u 2026. godini želi samo zdravlje, budući da je prošla kroz agoniju zbog stanja u jednom trenutku.

- Odlično sam. Ovo je sastavni deo našeg posla, ovo je ne znam koji put da odbrojavam. Jedva čekam početak januara da počne odmor da se okrenem sebi i porodici. Decembar je naporan jer svi hoćemo sve da završimo... Ja iz opravdanih razloga uvek želim zdravlje, ostale želje nemam, molim se za tu jednu želju - rekla je Olja i dodala:

- Ja se ne družim sa puno kolega, mi svi imao krug ljudi oko nas koji su tu ceo život. Gledam sve vrlo korektno i kolegijalno. Ovo je posao, nije druženje, cenim svoju branšu jer su veliki borci svi. Sujeta postoji u svim branšama, ali kod normalnog čoveka ona te dovede do toga da budeš što bolji čovek. Mislim da se nijedan kolega nije ogrešio o mene - poručila je pevačica.

"Vera u Boga je bila velika"

Podsetimo, Olja je imala veliki zdravstveni problem zbog tromba i jednom je govorila o svojoj borbi.

- Strah je bio veliki ali je i vera u Bog bila velika. Nadala sam se. Uvek molim Boga za oproštaj svih grehova jer smo svi grešni i nadala sam se da će mi pomoći da iz te borbe izađem kao pobednik. Sada je sve dobro, povukla sam se neko vreme, a onda se vratila u svoj posao. U međuvremenu sam se i bavila drugim stvarima, vratila sam se muzici bez buke i halabuke da sam tu, postojim, uvek sam bila u sredini - rekla je Olja.

