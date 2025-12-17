Slušaj vest

Danilo Dača Ikodinović nedavno se našao u centru pažnje nakon razvoda od Maje Ognenjović, s kojom je proveo osam godina u braku. Kako smo ranije pisali, jedan od ključnih razloga za njihov razlaz bila je treća osoba. Pre braka s Majom, Danilo je bio u braku s Natašom, dok je još ranije voleo Anju, ženu koja je do danas ostala prava misterija za javnost.

"O mojoj prvoj supruzi niko ne piše"

Naime, njegova prva supruga Anja, sa kojom je dobio naslednicu Andreu, se nikada nije eksponirala u javnosti.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić, Printscreen

Anja se za Danila udala 2000. godine i podarila mu ćerku Andreu, koja je sada već odrasla devojka.

Ipak, ovaj brak nije dugo potrajao, a Danila i Anja razveli su se 2003. godine.

O životu Danilove prve supruge se ne zna mnogo, budući da živi daleko od medijske pažnje, a sportista je jednom prilikom, izjavio:

– Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije.

Pravi razlog razvoda od Maje

Podsetimo, iako su mediji pisali da je razlog rastanka Ikodinovića s Majom nakon osam godina braka to što je bivši sportista rešio da živi u Italiji, tačnije u Trstu, izgleda da je istina mnogo drugačija. Nikakva preseljenja nisu narušila ovaj odnos, već Dačina nova-stara ljubav s voditeljkom.

Ko je misteriozna voditeljka?

1/4 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, MN Press, Mondo/Stefan Stojanović, Dragan Kadic

Atraktivnu plavušu su povezivali s mnogim moćnim muškarcima iz javnog života, iako to nikad nije htela da prizna. Poznato je da je pratila na turneji jednog poznatog muzičara koji je s naših prostora i priznat je u svetu. Kako su tada pisali pojedini mediji, on se na koncertima uvek pojavljivao s njom. Nakon turneje po inostranstvu, voditeljka se pojavila na jednom koncertu tog muzičara u Srbiji, ali tada medijima nije dozvolila da je slikaju, jer je istakla da je došla da podrži prijatelja, a ne da se slika.