Pevačica Željka Jurišić dokaz je da ljubav zaista ne poznaje granice. Iako je razlika u godinama često tema komentara javnosti, ona je pronašla sreću kraj 10 godina mlađeg partnera, sa kojim uživa u skladnom i stabilnom braku.

Sudbonosno „da“ izgovorila je u 38. godini, nakon čega se prijavila za muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, kasnije i „Nikad nije kasno“, a o svom braku uvek govori sa puno emocija.

"Napravili smo svadbu zbog provoda"

- Udala sam se 22. decembra u 38. godini. U braku mi je odlično, isto kao što je bilo i pre braka. Sasvim slučajno smo odlučili da napravimo svadbu jer nam taj papir ništa ne znači. Organizovali smo je zbog fešte i provoda, jer smo suprug i ja stalno išli kod drugih na slavlja, pa je red bio da oni jednom dođu kod nas– rekla je svojevremeno za Grand.

Danas joj je suprug najveća podrška i gotovo da se nikada ne razdvajaju. Iako je njihova ljubavna priča započela sasvim spontano, nedavno su proslavili deset godina braka.

Upoznali smo se u kafani

–Upoznali smo se u kafani, suprug je tada radio kao konobar i u obezbeđenju. Kasnije smo počeli da radimo isti posao. Svuda idemo zajedno, uvek smo tu jedno za drugo. On je moja najveća moralna podrška. Nikada se ne bih prijavila za takmičenja da nije bilo njega– ispričala je pevačica.

U jednom periodu života par je boravio u Nemačkoj, ali su se ubrzo vratili u Bosnu i Hercegovinu.

– Nisam otišla zbog potrebe za boljim životom. U Bosni sam imala dobar život, posao, kuću – sve. Nije bilo potrebe da idemo, ali sam želela da vidim kako je u Nemačkoj – rekla je Željka u emisiji „Moja priča“.

Otkrila je i da je ona bila inicijator odlaska, iako suprug u početku nije bio saglasan.

– Muž apsolutno nije bio za to da idemo. Ja sam rekla: kad idu svi, idemo i mi. On je bio tužan, ali sam ja prelomila – priznala je pevačica.

