Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića. Ona je došla u pratnji misterioznog muškarca, a osmeh nije skidala sa lica.

Sandra, koja je nedavno izjaila da voli isključivo mlađe muškarce, je plenila svojim izgledom, a za ovu priliku odabrala je izazovnu haljinu koja je njene grudi stavila u prvi plan. Preko crne haljine nosila je sako.

Ona je pozirala fotografima pred drugi koncert Saše Kovačevića u Sava centru.

Godinama bila u vezi sa svojim menadžerom

Podsetimo, Sandra Afrika (37) je godinama bila u vezi sa svojim sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, međutim do braka nije došlo. Sandra i Mikiša su bili u vezi deset godina pevačica je jednom prilikom priznala da je očekivala da će je zaprosi.

"Moja karijera je praktično počela zahvaljujući njemu. Tada sam imala svega 17 ili 18 godina. Bila sam mlada, nesigurna, ali on je verovao u mene i gurao me napred. On je video nešto što ja tada nisam", ispričala je Sandra i otkrila da njihova veza nije uspela jer su im se razlikovali pogledi na budućnost.

"Nas dvoje nismo zajedno već sedam godina. Vremenom se sve promenilo - i on i ja. On je bio mnogo stariji od mene i potpuno posvećen poslu. Ja sam s godinama počela da gledam na život iz druge perspektive. Nismo imali dece, možda bi sve bilo drugačije da smo ih imali... Možda bi nas to dodatno povezalo", rekla je Sandra Afrika i dodala da je priželjkivala veridbu, ali do toga nije došlo.

"Ne možeš ti sa nekim da budeš 300 godina, a da se ništa ne promeni. Bila je to moja najduža i najznačajnija veza. Iskreno, očekivala sam da će doći taj trenutak kada će me zaprositi. Ali kod njega se to podrazumevalo - deset godina zajedno, on me već doživljavao kao svoju ženu. Nikada mu to nisam zamerila. Ako nije bilo suđeno - onda nije. Verujem da se ljudi pojavljuju u našem životu s razlogom. A da nije bilo njega, ko zna da li bih danas bila tu gde jesam", zaključila je pevačica za "Hype".

