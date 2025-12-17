Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević večeras održava drugi veliki koncert u Sava centru, nakon što je veče pre po ko zna koji put osvojio srca publike koja je ispunila salu do poslednjeg mesta.

Naime, kao i prethodne večeri, Šašin spektakl došla su da isprate brojna popularna lica sa domaće javne scene.

Poznati u prvim redovima

Influenserka Lea Stanković jedna je od prvih koja je zauzela svoje mesto u prvim redovima, kao i pevačica Ana Kokić koja se pojavila u društvu svojih naslednica. Kako se ćerke popularne pevačice retko pojavljuju sa mamom u javnosti, njihov dolazak bio je pravo iznenađenje za prisutne medije.

Anabela Atijas došla je u elegantnoj crnoj kombinaciji, providnoj majici i kožnim pantalonama, dok je njena koleginica Slađa Alegro ukombinovala stajling sa suprugom.

Poznati na koncertu Saše Kovačevića druge večeri Foto: Damir Derviašagić

Sandra Afrika sve je zasenila u maloj crnoj haljinici koja je savršeno istakla bujno poprsje, kao i savršenu figuru.

Na koncert su takođe došli i Adil Maksutović sa suprugom Anom, Husein Alijević sa lepšom polovinom, Boško Jakovljević, Ćemo, Ana Sević sa suprugom i još mnogi drugi.

Kurir.rs

