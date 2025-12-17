Slušaj vest

Pevačica Nada Topčagić prokomentarisala je nedavni skandal koleginice Vere Matović.

Vera Matović ljuta je na pripadnike sedme sile jer su, vodeći se informacijom sa Gugla, napisali da ima 79 godina. Nadu i Veru vezuje višedecenijsko prijateljstvo, a Topčagićeva ističe da njena koleginica izgleda bolje čak i od Svetlane Cece Ražnatović.

"Ceca me pitala gde se Vera operiše"

- Ja sam joj rekla pre neki dan: "Vera, to ti ne treba! Ne možeš da tužiš Gugl!" Ne znam koliko godina ima Vera... Ja sam njoj rekla da izgleda najlepše. Zovu me ljudi, i Ceca i svi, i pitaju gde se Vera operiše? Džabe vama pare, kad Vera najbolje od vas izgleda! I ja se slažem. Vera i ja smo zajedno počinjale karijeru i znam kako je izgledala tada. Sedele smo sada na RTS-u jedna do druge i pitala sam je gde ide i gde se operiše! Kaže ona: "Ma, šta pričaš! Jesi luda?!" Ja Veru mnogo volim, kada sam dobila Mikicu, niko mi nije doneo babine kao Vera Matović.

Nada je zamerila okupljenim novinarima na snimanju novogodišnjeg programa televizije Pink što je fotografišu i te slike objavljuju bez filtera.

- Ja kad sam se slikala sa 27 godina za TV Reviju, pa su moje slike bile isfilterisane, a vi sada dođete i slikate me kao čudovište. Zato ja od vas bežim kao đavo od krsta. Nedavno sam imala neki krst, zamalo da se slikam s njim, ali rekoh: "Neću, uključiće se crkva!" Je*aće mi mater! Ne volim snimanja, mene to ne interesuje. Kada sam bila mlada i izgledala kao Merilin Monro, volela sam, sada ne. Sada se izbockaš sav i ne možeš da ustaneš... Jednom sam rekla da mi lice bude spaljeno kao kod Brene, ali sam mislila da filter bude jak!

Progovorila je i o svojim brojnim nekretninama

- Ma digla sam ruke... Slušam pričaju za mene da imam na moru. Imam tamo svojih 50 kvadrata, gledam ceo Bokokotorski zaliv. Ali je 50 kvadrata i meni više ne treba. Na Tari takođe imam malu kućicu, kuća ima 160 kvadrata.

