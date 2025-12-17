Slušaj vest

Pevač Milan Dinčić Dinča pojavio se na proslavi rođenja ćerkice Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića, a za okupljene medije je govorio o brojnim aktuelnostima na estradi.

On je najpre otkrio iz kog razloga nije prisustvovao koncertu Baneta Mojićevića; od zvezda "Granda", naime, samo se Tanja Savić bila pojavila.

1/4 Vidi galeriju Bane Mojićević svoj prvi koncert Foto: Privatna arhiva

- Pozvao me je, pitao da li dolazim, izvinio sam mu se, ali ja sam imao nastup u Berlinu. Sigurno bih došao da sam bio u Beogradu, nažalost nisam mogao, imao sam već odavno zakazan nastup - iskren je bio on, pa se dotakao i odsustva ostalih kolega iz te postave.

"Bilo bi lepo da su se pojavili..."

- Bilo bi lepo da su došli, ne znam, možda je to neki njihov propust u komunikaciji, otkud znam. Bilo bi lepo da su se pojavili njih šestoro iz prve postave. Ne zameram im, jednostavno, imali su svoje obaveze. Možda je Bane trebalo dosta ranije to da im saopšti, pa da se sastanu - prokomentarisao je on, koji od obaveza i sam često ne stiže privatno sa kolegama sa estrade da se čuje i vidi.

Iz tog razloga, na primer, nije imao priliku ni da upozna partnera Milice Todorović.

Milan Dinčić sa suprugom:

1/5 Vidi galeriju Jelena i Milan Dinčić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić

- Nisam upoznao Miličinog partnera; Milicu nisam video baš dugo. Nisam ni stigao sa njom da se vidim jako dugo i ona treba uskoro da se porodi, srećan sam zbog nje, stvarno. Sa malim brojem kolega sam u nekom aktivnijem kontaktu. Svako je negde sa decom, ženama, retke su prilike da se sretnemo i pričamo, nisam upoznao ni Banetovu devojku - otkrio je on.

Upitan, onda, da li bi prihvatio poziv da bude član žirija u nekom od aktuelnih muzičkih takmičenja, ostao je iskren.

- Što je u mojoj moći i što bih ovako mogao da doprinesem... Uvek kažem da u žiriju treba da bude neko ko je ostvario veliki domen u muzici. Ako me bude neko zvao, razmisliću; prihvatiću, ali opet kažem... Ko sam ja da bih komentarisao nekog starijeg ili nekog ko možda bolje peva od mene ili od ostalih kolega - izjavio je za jedne medije Milan.

Kurir.rs/Blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: