Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović ima niz spotova, koji su ekranizovani kao filmske priče, a jedan od njih je i za pesmu "Kukavica", koji krije neverovatnu priču koja do sada nije bila ispričana.

Naime, u njemu se kao glavni junak pojavio Goran Andrejić, koji je zbog učešća u spotu ubrzo dobio nadimak "Goran Kukavica".

1/12 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Boba Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

Ono što do sada skoro nije bilo otkriveno, da je uloga devojke koju on u spotu vara sa Cecom pripala Tatjani koju je Goran oženio godinu dana nakon video ostvarenja.

Prema tvrdnjama upućenih oni su se i upoznali na snimanju spota, a ljubavne varnice odmah su sevnule među njima. Ceca je godinu dana nakon izlaska pesme bila gošća na njihovom venčanju, a mladencima te večeri je otpevala upravo "Kukavicu".

- 7. maja '94 oženio se Cecin ljubavnik iz "Kukavice" (i to sa svojom "ženom" iz "Kukavice" - manekenkom Tatjanom), a na svadbi im je pevala Ceca. I to "Kukavicu" - stoji u opisu jedne slike sa venčanja Gorana i njegove supruge a na kojoj se vidi i Ceca.

Lukas o Ceci

Pevač je nedavno govorio o odnosu sa Ražnatovićevom i otkrio šta je pozadina kraja dugogodišnjeg prijateljstva.

- Sa Cecom se nisam posvađao, ali se ne čujemo. Mnogo toga ću da joj kažem ako je nekad budem sreo, a ona me bude pitala zbog čega. Saznao sam da mi rade iza leđa neke loše stvari preko nje i njene firme. Ako me bude pitala, reći ću joj to, ali ona ne sme da me pita to jer ona zna da ja to znam. Tako je najbolje. Ja sam prijatelj pokojnog Arkana i porodice Ražnatović do kraja života, a ne Svetlane. Šta bi on rekao na sve ovo, ne znam - rekao je Lukas i dodao:

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Screenshot, Kurir

- Sve što Futa Radulović sad radi protiv mene i zagorčava mi život već 15 godina, zbog njega su mi dolazili i izvršitelji, sve to ima pečat Cecine firme. Interes udruži ljude - zaključio je Lukas na Hajp televiziji.

