Slušaj vest

Sanja Marinković otvorila je dušu, pa se prisetila jedne svoje ljubavi. Ona je bila u vezi sa kolegom, te ističe da je bila mnogo talentovanija od njega za posao.

- Dečko sa kojim sa se zabavljala u srednjoj školi je radio na Studiju B, a ja sam oduvek bila veći talenat od njega, on je radio honorarno. Mami i tati sam rekla da ću ovde studiram i da želim da radim na televiziji. Tata je prvo rekao da ne dolazi u obzir, ali sam rekla da neće ništa da trpi - istakla je Sanja prvo.

- Naš komšija sa sprata je bio jedan od glavnih tehničkih ljudi RTS-a i on je uvek govorio mojim roditeljima da ja treba da budem spiker - navela je ona.

- Prva audicija na RTS-u, kada su primali mlade ljude, mene su pozvali, on je mene pozvao i rekao mi da je to idealna prilika. Prošla sam, davala sam ispite i radila jutarnji program, tako je sve počelo - dodala je voditeljka u emisiji "Iz profila".

1/7 Vidi galeriju Sanja Marinković uživa na kruzeru Foto: Pritnscren/Instagram

"Nisam želela da sin iz medija sazna da su mu se roditelji razveli"

Sanja je, podsetimo, otvoreno pričala o teškim momentima u životu.

- Moj bivši suprug i ja smo imali tri razvoda. Prvi i najbolniji je bio kod kuće za nas dvoje i našu najbližu porodicu, drugi kada se naš sin Strahinja suočio sa tim i poslednji - za medije. Prvi mi je pao najteže, jer kada sam se udavala, maštala sam da to bude za ceo život, zato sam se i udala tek u tridesetim - rekla je Sanja jednom prilikom i otkrila da su od sina dugo krili razvod.

- Strahinja dugo nije znao da smo razvedeni jer sam se plašila kako će to prihvatiti. S druge strane, nisam želela ni da iz medija sazna da su mu se roditelji razveli, cilj mi je bio da sve posložim kod kuće, pa tek onda da mu objasnim situaciju. Onog trenutka kad mi je rekao: "Mama, to je samo razvod", shvatila sam da je vreme i da javnost sazna. Godinama se bavim životima poznatih ličnosti i temama koje interesuju žene, bilo bi neiskreno od mene da tako nešto krijem - ispričala je voditeljka za domaće medije.