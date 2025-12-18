Slušaj vest

Katarina Živković uživa u ulozi majke, ali retko kada pokazuje svog sina na društvenim mrežama. Međutim, sada je odlučila da pokaže koliko je njen naslednik porastao, a fotografija koju je objavila izazvala je lavinu pozitivnih komentara.

Kaća je sa svojim sinom izašla u šetnju u jedan tržni centar u Beogradu, pa ga je uslikala dok je znatiželjno razgledao novogosišnju dekoraciju u tržnom centru.

Stefan je bio obučen u trenerku sa vojničkim šarama i crnu jaknu.

Foto: Printscrean

"Moja beba je gubila na kilaži..."

- Plašio me je sam porođaj. Plašio me je carski rez, da li ću moći da ustanem ako zatrebam mojoj bebi. To su možda bili iracionalni razlozi, ali tako je bilo. Najviše sam imala problema sa dojenjem, iako sam milion knjiga pročitala o toj temi, kao da ništa nisam nikada pročitala. Sve me je bolelo, imala sam mnogo mleka. Pohvalila bih Danijelu, imala je mnogo empatije za mene, mnogo sam bila ranjiva i najmanje što mi je bilo potrebno jeste da neko drsko priča sa mnom. Ali ona je imala toliko razumevanja za mene - rekla je iskreno pevačica.

- Moji problemi su krenuli tek kad sam izašla iz bolnice, imala sam dva mastitisa, moja beba je gubila na kilaži... Sve me je bolelo, imala sam temperaturu... Osećala sam se odgovorno, mislila sam da sam ja kriva. Bilo je tu razniih komentara, onako između redova to je značilo da sam ja "loša majka" jer ne jedem dovoljno... - govorila je pevačica za TV Adria.