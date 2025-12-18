Slušaj vest

Saša Kovačević prethodne dve večeri održao je dva solistička koncerta u Beogradu, a na iznaneđenje svih, na prvom koncertu pojavila se njegova bivša devojka Jovana.

Sale je sada otkrio kako je reagovao kada ju je ugledao u publicii

- Bilo je očekivano da dođe, našla je slobodnog vremena, meni je srce puno što je i ona bila u publici bez obzira što s nekim nisi u vezi, to ne znači da ne trebate da budete prijatelj i da gajite neke emocije jedan prema drugom, bez obzira što to nisu neke ljubavne emocije, bitno da nas veže neka druga definicija ljubavi. Nisam je dugo video i juče kad sam je video, baš mi je bilo puno srce - poručio je on.

Bilo je i mnogo njegovih kolega, a on je novinarima otkrio da je zvao još neke kolege i prijatelje, ali da nisu mogli da dođu iz zdravstvenih razloga.

- Iskren da budem trebalo je da bude još poznatih ličnosti, pre svega prijatelja, ali su svi prehlađeni i dan pred koncerta je otkazalo nekolicina kolega i želim im da se oporave - rekao je on