Slušaj vest

Duško Tošić i Bojan Karić sinoć su bili na istom mestu u isto vreme. Na jednom događaju u srpskoj prestonici niko nije očekivao da će se bivši muževi Jelene Karleuše sresti oči u oči.

Kako prenose mediji, Duško je stigao sam, kratko ispozirao fotoreporterima i ušao u salu, a malo pre njega je stigao i Bojan Karić sa osmehom na licu.

dorcol_residence_17122025_0047 copy.jpg
Foto: Milos Tesic/ATAImages

Duško je, stigao bez pratnje, brzo je prošao crvenim tepihom, kratko pozirao fotoreporterima i potom se uputio ka mestu gde se održava događaj.

Bojan Karić držao se u daljini, a vreme je provodio u društvu sestre Danijele i brata Simona,prenosi Republika.

Bojan Karić
Bojan Karić i Duško Tošić na istom mestu Foto: Printscreen/Instagram

Bojana sam mnogo volela

Podsetimo, Jelena Karleuša je samo dan ranije, u emisiji "Amidži šou", pomenula oba bivša partnera, ne sluteći da će se oni večeras naći na istom mestu.

Jelena Karleuša i Bojan Karić Foto: Printscreen/Youtube/Mihailo Gentleman

- Svakog muškarca s kojim sam bila volela sam na poseban način, ne znam da kalkulišem. Ne spavam sa muškarcem koji me ne zaslužuje, ne mogu da izdvojim. Nikolu čak ne bih ni stavila u kategoriju... Ispao je velika kukavica kada se desilo sve u političkom smislu, pobegao je. Bojana sam mnogo volela, velika je predrasuda da ga nisam volela jer je bio bucko. Bio je divan prema meni, zaista sam ga volela. A Duško? S njim imam dve ćerke i 17 godina braka.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"NE ŽIVIMO S NJIM..." Atina i Nika otkrile pravu istinu o Dušku Tošiću, a reči Karleuše kakav im je otac će vas šokirati
Atina Tošić Nika Tošić Duško Tošić
Stars"NIKOLA JE KUKAVICA, UPLAŠIO SE I POBEGAO" Karleuša napljuvala bivšeg dečka košarkaša: JK otkrila sve o Tošićevim bračnim preljubama, spomenula prekid trudnoće
jk.jpg
Stars"O POKOJNICIMA..." Karleuša potpuno iskreno o Dušku Tošiću i njegovom novom biznisu: Ja želim svim svojim bivšim muževima...
jelena karleuša duško tošić.jpg
StarsSLAVLJE U DOMU DUŠKA TOŠIĆA Uslikao njih i podelio srećne vesti - Evo kako proslavlja poseban dan (FOTO)
7.jpg

 Jelena Karleuša o Viki Miljković:

“Čula sam se sa Viki 100 puta danas”: Karleuša šokirala izjavom, otkrila sve o tajnoj saradnji Izvor: MONDO