Duško Tošić i Bojan Karić sinoć su bili na istom mestu u isto vreme. Na jednom događaju u srpskoj prestonici niko nije očekivao da će se bivši muževi Jelene Karleuše sresti oči u oči.

Kako prenose mediji, Duško je stigao sam, kratko ispozirao fotoreporterima i ušao u salu, a malo pre njega je stigao i Bojan Karić sa osmehom na licu.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Duško je, stigao bez pratnje, brzo je prošao crvenim tepihom, kratko pozirao fotoreporterima i potom se uputio ka mestu gde se održava događaj.

Bojan Karić držao se u daljini, a vreme je provodio u društvu sestre Danijele i brata Simona,prenosi Republika.

Bojan Karić i Duško Tošić na istom mestu Foto: Printscreen/Instagram

Bojana sam mnogo volela

Podsetimo, Jelena Karleuša je samo dan ranije, u emisiji "Amidži šou", pomenula oba bivša partnera, ne sluteći da će se oni večeras naći na istom mestu.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Bojan Karić Foto: Printscreen/Youtube/Mihailo Gentleman

- Svakog muškarca s kojim sam bila volela sam na poseban način, ne znam da kalkulišem. Ne spavam sa muškarcem koji me ne zaslužuje, ne mogu da izdvojim. Nikolu čak ne bih ni stavila u kategoriju... Ispao je velika kukavica kada se desilo sve u političkom smislu, pobegao je. Bojana sam mnogo volela, velika je predrasuda da ga nisam volela jer je bio bucko. Bio je divan prema meni, zaista sam ga volela. A Duško? S njim imam dve ćerke i 17 godina braka.

