BIVŠI MUŽEVI JELENE KARLEUŠE NA ISTOM MESTU U ISTO VREME: Duško Tošić i Bojan Karić se sreli u Beogradu
Duško Tošić i Bojan Karić sinoć su bili na istom mestu u isto vreme. Na jednom događaju u srpskoj prestonici niko nije očekivao da će se bivši muževi Jelene Karleuše sresti oči u oči.
Kako prenose mediji, Duško je stigao sam, kratko ispozirao fotoreporterima i ušao u salu, a malo pre njega je stigao i Bojan Karić sa osmehom na licu.
Duško je, stigao bez pratnje, brzo je prošao crvenim tepihom, kratko pozirao fotoreporterima i potom se uputio ka mestu gde se održava događaj.
Bojan Karić držao se u daljini, a vreme je provodio u društvu sestre Danijele i brata Simona,prenosi Republika.
Bojana sam mnogo volela
Podsetimo, Jelena Karleuša je samo dan ranije, u emisiji "Amidži šou", pomenula oba bivša partnera, ne sluteći da će se oni večeras naći na istom mestu.
- Svakog muškarca s kojim sam bila volela sam na poseban način, ne znam da kalkulišem. Ne spavam sa muškarcem koji me ne zaslužuje, ne mogu da izdvojim. Nikolu čak ne bih ni stavila u kategoriju... Ispao je velika kukavica kada se desilo sve u političkom smislu, pobegao je. Bojana sam mnogo volela, velika je predrasuda da ga nisam volela jer je bio bucko. Bio je divan prema meni, zaista sam ga volela. A Duško? S njim imam dve ćerke i 17 godina braka.
Kurir.rs
