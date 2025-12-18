Slušaj vest

Dva imena

Vanja je tek nakon nekoliko godina objasnila da je ona po rođenju dobila dva imena.

- Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, bila je moderna u to vreme i razmišljala je da ja izaberem kad porastem koje mi se više sviđa. U dokumentima sam Ivana, a zapravo sam celog života Vanja - objasnila je pevačica tada.

Ona je potom otkrila da je i u dokumentima promenila ime.

- Mnogo sam obaveza imala oko promene imena, mali šlagfort. Konačno sam promenila ime, sad sam Vanja, mislim u dokumentima više nisam Ivana - otkrila je ona tada za "Hajp".

Ulaže u nekretnine

Vanja Mijatović nedavno se počastila nekretninom u Dubaiju, a sada je za domaće medije otkrila da se tu ne zaustavlja i priznala šta sledeće ima u planu.

U Premijera Vikend Specijalu priznala koja je sledeća destinacija na kojoj želi da kupi stan.

- Kupila sam stan, to je bila moja želja, ali ne zaustavljam se tu, naredni plan mi je da kupim stan u Hurgadi - rekla je Vanja pa je otkrila da u januaru ide u Egipat:

- Idem da vidim stanove, da vidim šta ima, ulažem, a kod kuće jedem paštetu.

Prezime nije menjala

Vanja Mijatović nedavno se razvela nakon dve godine braka, te je otkrila zbog čega sa Instagrama nije obrisala fotografije sa bivšim mužem.

Vanja je istakla da je mnogi kritikuju što na mrežama čuva uspomene iz braka.

- Ne vidim neki poseban značaj u tome, iskreno, ne bavim se nešto Instagramom i to me svi kritikuju. Nemam neki poseban razlog što tu stoji. Mislim da ću izbrisati ceo Instagram i da ću krenuti od početka, tako osećam da treba da uradim - rekla je pevačica.

