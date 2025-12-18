Slušaj vest

Duško Tošić, uprkos uspehu i luksuzu, nikad nije zaboravio odakle je potekao, tako da je pre nekoliko godina sagradio luksuznu nekretninu u rodnom Orlovatu nadomak Zrenjanina, koju je poklonio roditeljima.

Ipak, njegova majka Nikoleta, posle smrti svog supruga Milorada 2018. godine, ostala je da živi na starom porodičnom imanju, koje se nalazi prekoputa sinovljeve nove kuće.

"On je kulturan mladi čovek"

Naša ekipa nedavno je posetila Orlovat, gde je s nekadašnjim komšijama bivšeg fudbalera, a sada uspešnog menadžera, porazgovarala o Dušku i njegovoj majci, za koju su izuzetno vezani i on i njegova sestra Katarina.

- Duška ne viđamo više često ovde kao nekad, kad je redovno dolazio. On je jako kulturan mladi čovek, koji se ne stidi svojih korena i mesta odakle je potekao. Bio je oduvek dobro dete, a takav je i ostao.

Normalan i fin čovek. Uvek kad dođe da poseti majku, uredno se javi svima nama i nakratko porazgovara. Dolazi za velike praznike, takođe i njegova sestra Katarina. Često dovede i svoje ćerke, one obožavaju da provode vreme ovde kod bake na selu. Nema lepšeg od toga - rekli su meštani Orlovata.

Kako smo tada saznali od prodavačice u lokalnoj prodavnici, Duškova majka Nikoleta živi u kući prekoputa sinovljeve, na starom porodičnom imanju i često obilazi njegovu nekretninu kako bi se uverila da je sve u redu.

Kako su rekle Tošićeve komšije, njegova majka nikad nije želela da komentariše brak svog sina.

- Nikoleta se nikad nije mešala u brak svog sina, niti je želela da komentariše ni Duškov, a ni snajin život uopšte za medije. Ona je žena koja gleda svoja posla, svoje imanje. Vrlo je skromna i fina.

Najbitnije joj je da su joj deca srećna, a u njihove odluke se nikad nije mešala, pa neće ni sad. Mi nju jako svi poštujemo ovde u selu - govorio je jedan sagovornik.

Interesovalo nas je i da li su svom selu imali priliku da vide Duškovu suprugu Jelenu.

- Dok su bili u dobrim odnosima, dovodili su decu zajedno, a sad to radi samo Duško. Jelena je volela da dolazi ovamo i da provede neko vreme u prirodi s familijom svog muža. Iskreno da vam kažem, sad ne pamtimo kad smo je ovde videli poslednji put. Ima tome sigurno nekoliko godina - dodali su oni.

