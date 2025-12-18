Slušaj vest

Na društvenim mrežama objavljena slika na profilu poznatog bosanskog frizera koja je ubrzo postala viralna. Glumac Nermin Tulić koji je u kolicima, poznati bosanski frizer i pevač Mladen Vojčić Tifa, pozirali su nasmejani, a oko njih je bilo na stotine spomenika.

Slika je izazvala veliku pažnju javnosti, naročito u Bosni i Hercegovini, pa je mnogi opisuju kao "mnogo skupu sliku".

Tifa je grlio Nermina koji je u kolicima još 1992. godine, kada je u ratu ostao bez obe noge.

Nermin Tulić se dugo nije pojavljivao u javnosti.

Za manje od mesec dana proslaviće 74. rođendan.

"Braća moja u svim momentuma zivota osmeh nabacimo", napisao je poznati frizer.

Tula ostao bez obe noge

Tuli se 10. juna 1992. godine zauvek promenio život. Tog dana minobacačka granata od 120 milimetara pala je u centru Sarajeva i Tulić, koji je teško ranjen, ostao je bez obe noge.

Danas, Nermin Tulić je u penziji, ali glumi navodno još nije definitivno rekao zbogom.