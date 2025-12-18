Slušaj vest

Glumica je vodila računa o svakom detalju i priznala da je čarobnu dekoraciju sama osmislila.

Nikad viđena jelka

U centru dnevne sobe nalazi se visoka jelka puna svetiljki i lampica, a ono što je poseban detalj, do sada nikad viđen jeste voz koji se kreće oko novogodišnjeg drveta.

Lidija Vukićević od doma napravila bajku Foto: Instagram

Bezbroj ukrasnih jastuka, mašni, ali i svetleći fenjer u obliku kočije nalazi se u ovom prazničnom kutku.

Posebna godina

Za glumicu ova godina je  jedna od posebnijih u životu, jer je proteklog leta dobila unuku i postala baka.

Poznato je da Lidija neguje blizak odnos sa snajkama, koje često ističe kao lepe, negovane i skladne mlade žene. U nekoliko navrata delila je zajedničke porodične trenutke, a jednom prilikom objavila je fotografiju sa sinovima i njihovim izabranicama, uz poruku koja govori više od bilo kakvog opisa:

Snajke Lidije Vukićević Foto: Printscreen/Instagram

– Slavlje, radost, zagrljaji i iskrena sreća. Porodica je snaga – poručila je tada glumica.

Sa snajkama ima skladan odnos

Poznata glumica ne krije da sa sinovim partnerkama ima topao i prijateljski odnos.

– Super se slažemo, poštujemo se. Znaju šta volim, pa me zovu: "Lidija, izašlo je ovo, dođite da kupite" – kaže kroz osmeh. – I ja njima često nešto kupim. Možda sam im više privržena jer nemam ćerke. Mada, moji sinovi su divni, puni razumevanja, tako da mi ćerke nikada nisu ni falile.

Ne propustiteStarsOVO SU NAJSKUPLJI GARDEROBERI NA ESTRADI! Sve sami brendovi, a od cifre njenog ormara zavrteće vam se u glavi, vredi kao 10 luks stanova...
Stars
Zabava"OŠIŠALA SAM SE DO GLAVE" Lidija Vukićević pred kamerama Kurira otkrila kako je donela odluku da odseče kosu koja joj je danas zaštitni simbol
Lidija Vukićević u emisiji Pusti brigu
Zabava"OVAKVE ŽENE SAM ZAOBILAZILA U ŠIROKOM LUKU" Lidija Vukićević za Kurir otkrila: Upisala sam FDU jer sam čuvala strah drugarici koja je polagala prijemni ispit
Lidija Vukičević u emisiji Pusti brigu
Stars"UDALA SAM SE IZ LJUBAVI, A KAD SMO SHVATILI DA SMO 2 SVETA RAZLIČITA..." Lidija Vukićević prvi i jedini put o razvodu: Moja deca nisu "mamini sinovi"
untitled1.jpg

 Lidija Vukićević priznala zašto se ošišala do glave:

"OŠIŠALA SAM SE DO GLAVE" Lidija Vukićević pred kamerama Kurira otkrila kako je došla na odluku da odseče svoju ikoničnu kosu Izvor: Kurir televizija