Glumica je vodila računa o svakom detalju i priznala da je čarobnu dekoraciju sama osmislila.

Nikad viđena jelka

U centru dnevne sobe nalazi se visoka jelka puna svetiljki i lampica, a ono što je poseban detalj, do sada nikad viđen jeste voz koji se kreće oko novogodišnjeg drveta.

Bezbroj ukrasnih jastuka, mašni, ali i svetleći fenjer u obliku kočije nalazi se u ovom prazničnom kutku.

Posebna godina

Za glumicu ova godina je jedna od posebnijih u životu, jer je proteklog leta dobila unuku i postala baka.

Poznato je da Lidija neguje blizak odnos sa snajkama, koje često ističe kao lepe, negovane i skladne mlade žene. U nekoliko navrata delila je zajedničke porodične trenutke, a jednom prilikom objavila je fotografiju sa sinovima i njihovim izabranicama, uz poruku koja govori više od bilo kakvog opisa:

– Slavlje, radost, zagrljaji i iskrena sreća. Porodica je snaga – poručila je tada glumica.

Sa snajkama ima skladan odnos

Poznata glumica ne krije da sa sinovim partnerkama ima topao i prijateljski odnos.

– Super se slažemo, poštujemo se. Znaju šta volim, pa me zovu: "Lidija, izašlo je ovo, dođite da kupite" – kaže kroz osmeh. – I ja njima često nešto kupim. Možda sam im više privržena jer nemam ćerke. Mada, moji sinovi su divni, puni razumevanja, tako da mi ćerke nikada nisu ni falile.

