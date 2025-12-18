Slušaj vest

Stanija Dobrojević odmah se oglasila nakon što su se u javnosti navodno pojavili njeni intimni snimci.

Ona je demantovala ove navode, pa kako kaže takav video nikada nije snimila

- Ajde da bacim demant, iako znate da uglavnom puštam da medijska fama radi za mene i retko šta ispravijam. Da presečemo odmah, nikakav intimni snimak NE POSTOJI. Nikada se u životu nisam tako snimala ni sa kim. Uvek sam bila pažljiva i oprezna šta radim i šta NE radim - navela je Stanija Dobrojević, pa se osvrnula na svoje provokativne fotografije:

- A što se tiče mojih provokativnih fotografija... Pa, dragi moji, tako se slikam već 20 godina i u tome i dalje uživam. To nije nikakav skandal. To je moj stil, moj izbor i moja sloboda. Ne morate ništa da tražite krišom, da nagađate ili šapućete po kuloarima. Ako nešto želite ja ću vam sama dati - izjavila je starleta.

1/17 Vidi galeriju Provokativne fotografije Stanije Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Gole fotke na pustoj plaži

Kako kaže, baš sada je na jednoj pustoj plaži u Americi napravila gole fotografije.

- Eto, baš neki dan, na pustoj plaži Majamija, nastale su umetničke gole fotografije. Bože, kako izgledam... oprosti, ali ni ja ne verujem da sam to ja. Nekome problem, nekom fantazija - izjavila je Stanija Dobrojević.