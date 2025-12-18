Slušaj vest

Sanja Marinković imala je težak ali i zanimljiv put do svog cilja. Svoju karijeru započela je na RTS-u, a sada se prisetila kako je to sve izgledalo dok je na vlasti bio Slobodan Milošević.

-Tada je na vlasti bio Slobodan Milošević, sve je bilo podređeno njemu, JUL-u, SPS-u… Opet, ti ulaziš u tu redakciju gde se kreira beogradski program, nema nijednog Beograđanina. Ja bila jedina Beograđanka, ne znam da li je bio još neko. Vidiš te žene koje se muče, rade, teška vremena. Ja sam sve to gledala, krala zanat, učila, novinarstvo je zanat koji se uči - seća se Sanja.

Voditeljka je podelila anegdotu kada je na svoju ruku odlučila da „bude kreativna“ zbog čega bila kažnjena.

- Bio je neki seoski vašar u nekom selu u Vojvodini. Sve vesti su počinjale i završavale se sa Slobodanom Miloševićem, nije bilo ništa važnije od njega. Ti vodiš taj program, pišeš najave za rubrike koje su laganog karaktera, dobiješ vesti koje čitaš, ništa nije bila tvoja kreacije. Sećam se da sam ja pokušavala da budem kreativna sa svojim kolegom i bila je neka smorta magaraca u Vojvodini. Ja da budem kreativna i kažem: "Sada ćemo da vidimo ko je najveći magarac u Srbiji". Šok u doba vladavine Slobodana Miloševića. Kolegijum zaseda, ja sam imala dvadeset i dve godine, nisam znala šta me snašlo. Kada su bili izbori pošalju me da radim anketu gde su svi za Slobu. Pošalju mene u pet ujutru u Gradsko saobraćajno preduzeće, ti dođeš tamo neće niko da razgovara, besni ljudi, niko neće da razgovara, gde oni razmišljaju ko je predsednik države, a ti moraš da se vratiš sa pozitivnim odgovorima- ispričala je Sanja kod Vesne Milanović u emisiji „Iz Profila“.

Otkrila kako se zaposlila na RTS

- Naš komšija sa sprata je bio jedan od glavnih tehničkih ljudi RTS-a i on je uvek govorio mojim roditeljima da ja treba da budem spiker - navela je ona.