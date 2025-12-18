Slušaj vest

Vladimir Tomović bivši učesnik rijalitija poznat je po surovoj iskrenosti i britkom jeziku.

Sada je još jednom opravdao svoju titulu i šokirao pratioce na Instagramu.

Nekulturno pitanje

Opšte je poznato da kršni Đetić spada u najpoželjnije neženje i da je oduvek bio miljenih žena. Ovoga puta je na stori objavio pitanje koje je dobio, ali i svoj odgovor koji je sve iznenadio.

Naime, Tomović je objavio sliku sa malim bratancem, te je usledilo pitanje koje je bivšeg rijaliti učesnika razbesnelo.

- Ovaj mali je prelep, a kada ćeš ti da postaneš tata? - glasilo je pitanje jedne devojke, na šta je Vladimir imao brutalan odgovor:

- Vidim raspitujete se kada žu postati otac, da ne želite Vas da oplodim možda?

Tomović je u opisu prepiske koju je objavio napisao i obrazloženje:

- Nekulturno pitanje uvek zaslužuje kulturan odgovor, zar ne?

"Kajem se zbog mnogo toga"

Vladimir je nedavno priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:

- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto.

Trenutni ljubavni status

Vladimir važi za najpoželjnijeg neženju, a uprkos tome što je miljenik žena, i dalje je sam.

- Najveće dve ljubavi sam prokockao u životu. Imao sam dve prave ljubavi u vreme rane mladosti, bio sam jako loš čovek prema njima i sve mi se vraća hvala Bogu. Nemam nikoga sada... Opametile su se žene, shvatile su da ne žele da se bakću sa mnom...