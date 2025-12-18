Slušaj vest

Folk zvezda Haris Džinović do sada je pisao istoriju svojim hitovima i koncertima, a sada ponovo pomera granice.

Naime, on je prva legenda folk muzike koja će održati koncert u čuvenoj Areni u Puli. Ovaj istorijski prostor bio je rezervisan uglavnom za pop izvođače, a Haris će tu prirediti muzički spektakl 14. 8. 2026. godine.

U četiri decenije dugoj karijeri kao jedna od najvećih zvezda u istoriji muzike u regionu, Haris je održao niz koncerata širom sveta, a ovaj u pulskoj Areni biće novi stepenik u njegovoj uspešnoj karijeri.

Haris Džinović Foto: Miloš Nadaždin

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima snimanje jubilarne, 1000. verzije svetskog hita „My Way“, na romskom jeziku pod nazivom „Kantar cigan“, na inicijativu Izabel Fore, supruge legendarnog francuskog kompozitora Claudea Françoisa i autora pjesme „My Way“.

Jedan od istaknutih trenutaka u njegovoj dugogodišnjoj karijeri je svakako i gostovanje 2011.godine na koncertu slavne Montserrat Caballé u Beogradu, izvodeći napolitanske klasike te briljirajući u duetu s opernom divom u pesmi „Non ti scordar di me“ kao potvrda Harisove vokalne zrelosti i interpretacijskih mogućnosti.

Čim su organizatori objavili da će Džinović održati koncert u Puli, zavladalo je veliko interesovanje publike, a ni sam pevač ne krije da je Arena u Puli ostvarenje njegovog sna.

- Velika je i sreća i odgovornost kada se ispuni takva želja - rekao je Haris, koji za taj koncert priprema posebna iznenađenja.

Posebno je važno naglasiti da će Haris deo sredstava od ulaznica uplatiti u humanitarne svrhe, a to je još jedan više razlog da posetite spektakl koji se dešava prvi put u istoriji i pored dobrog provoda, pomognete onima kojima je pomoć potrebna.