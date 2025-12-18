Slušaj vest

Verica Rakočević nedavno je ispred svog lokala u Beogradu gde izlaže svoje kreacije i prodaje, odlučila da počisti oko ulaznih vrata u butik, međutim, kako kže jedna žena ju je gledala zaprepašćeno.

- Pre neki dan sam uzela metlu jer je bilo puno lišća ispred radnje i uzela sam da čistim i onda je jedna zgranuta žena prošla i pitala: "Pa dobro, gde su vam prodavačice?", ja kažem: "Pa nemam, ja sam prodavačica". Ona je verovatno mislila da sam poludela. Otišla je dalje - rekla je Verica Rakočević i dodala:

- A taj osećaj moj - fantastičan. Ja sam se vratila 40 godina unazad, kad sam sama i čistila, dizajnirala, prodavala, gajila decu. Tog trenutka, ljudi, meni je adrenalin skočio - opisala je Verica za "Unu".

Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

Sa Veljkom potpisala predbračni ugovor

Verica Rakočević uživa u skladnom braku sa Veljkom Kuzmančevićem. Veljko je nedavno progovorio o predbračnom ugovoru koji su svojevremeno potpisali, te je rešio da stavi tačku na priče koje ih prate.

Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević.

