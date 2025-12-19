Slušaj vest

Aleksandra Slađana Milošević bila je najveća zvezda među ženskim izvođačima sedamdesetih i osamdesetih godina u Jugoslaviji. O tome koliko je bila slavna i popularna pisalo se u to vreme, ali kasnije, nakon boravka u Americi, devedesetih je muziku stavila po strani.

Mlađe generacije zato ne znaju kakav je uticaj imala tokom prvih 20 godina karijere.

Mnoštvo nekretnina

Osim intelektualne zaostavštine, kako je nakon njene smrti navodio naš sagovornik, Slađana i njena porodica imali su i dosta nekretnina koje su uglavnom nasleđene.

- Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi". Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Slađanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević - govorio je naš sagovornik.

- Zapravo nas ima troje. Mog brata Gorana svi znate, ali mi imamo još jednog brata, on se zove Živko. Ali nije javna ličnost. Po zanimanju je instruktor borilačkih veština - navela je pokojna umetnica u emisiji "Balkanskom ulicom", koja je emitovana u februaru 2005. godine.

Ispisala istoriju

Njene turneje i koncerti su bili jako posećeni, a albumi prodavani u visokim tiražima, pa je Slađana samo od toga mogla komforno da živi do kraja života. Kako smo svojevremeno saznali od izvora bliskog pokojnoj rokerki, ona je sedamdesetih, pre nego što je Jugoslavija objavila singl "Au, au", u Rusiji bila je velika zvezda i tamo objavila nekoliko albuma od kojih je jedan prodat u preko milion primeraka.

- Njoj inostrana karijera nikada nije bila važna, jer je želela da u Srbiji bude priznata. Zato se i vratila iz Rusije kada joj je konačno omogućeno da snimi prvu ploču. Nakon uspeha ovde ona je neko vreme živela i radila u Nemačkoj, gde je objavila uspešan album, a potom i u Japanu, gde je snimala muziku i za potrebe filma i televizije. Takođe, njena muzika je obrađivana i prevođena na druge jezike, poput dueta "Jednom će neko" s bratom Goranom Miloševićem koji je u Švedskoj bio ogroman hit. Za sve to dobijala je pristojne tantijeme prethodnih godina, znatno više nego što je dobijala novca za muziku koju je snimala u Jugoslaviji. Navešću vam primer da je samo za pesmu "Princeza" u proseku za izvođačka prava dobijala oko 500 evra godišnje - govorio je naš izvor.

Zanimljivo je i to da, iako se o rok zvezdi znalo dosta toga, javnost nije nikad nije bila upućena u to da Miloševićeva ima dva brata, a jedan od njih Goran Milošević takođe je poznata ličnost. On je osamdesetih bio velika zvezda dok je bio pevač grupe Generacija 5, a o drugom bratu Slađana je samo jednom govorila.

Intimna sahrana

Podsetimo, rokerka je preminula 26. marta u Zemunskoj bolnici nakon komplikacija zbog bolesti Sjogrenov sindrom. Sahranjena je tek nakon dve nedelje, i to na groblju Lešće, jer Grad Beograd nije odgovorio na zahtev da umetnica počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

