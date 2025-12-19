Slušaj vest

Luna Đogani i di-džej iz Brusa Marko Miljković zavoleli su se u "Zadruzi 2", vezu raskinuli po napuštaju rijalitija, ali varnice su ponovo zaiskrile u "Zadruzi 3".

Nakon pomirenja pred kamerama i turbulentne veze u spoljnom svetu, usledila je veridba, a ubrzo i vest da će postati roditelji i to da će dobiti devojčicu i dati joj ime Mia.

Iako su mnogi mislili da Đoganijeva nije prebolela Slobu Radanovića, ona je tada poručila da je istina drugačija.

Turbulentna veza

Turbulentna veza se odvijala pred kamerama, a kad su napustili rijaliti, usledile su još veće trzavice. Iako se spekulisalo da je njihovoj romansi došao kraj, a to što je on nju otpratio s Instagrama samo je podgrejalo sumnje.

Ubrzo je usledila Markova potvrda da su rešili da nastave svako svojim putem.

"Luna i ja nismo dobar spoj. Stvorili smo tu ljubav u veštačkim uslovima u rijalitiju, a izgleda da u prirodnim uslovima ipak ne možemo. Video sam da to nije to, ali sam hteo da dam sve od sebe, i ona. Probali smo i ne ide!", rekao je Marko tada.

S druge strane, i Luna je u tom trenutku smatrala da je ljubavi došao kraj.

"Bukvalno odjednom se desilo za dva dana. Njemu napišu: Luna je bila sa onim, meni isto tako... Čim smo se mi odvojili - odvojili su se i oni. Jedna grupa vređa mene, druga grupa vređa njega. Mnogo puta je bio kraj, mnogo puta smo govorili da neće više biti, pa smo se mirili i uvek sam osećala u dubini duše da ćemo biti zajedno, a ovog puta ne osećam ništa. Nismo raskinuli niti zbog nedostatka para niti zbog nedostatka ljubavi, u našoj vezi nikad novac bio problem. Previše smo jedno drugo povredili da bi moglo da bude kao pre... Danas je bilo zvanično, videli smo se, pokupili stvari jedno od drugog i rastali se. U miru", iskrena je bila Luna u emisiji "Premijera - vikend specijal".LJUBAVNA

Samo 24 sata nakon što se uselila u "Zadrugu 3", i videla tada bivšeg dečka, Luna nije izdržala, već mu je se bacila u zagrljaj i rešila da ljubavi da još jednu šansu. Pravi "džumbus" je tek usledio u trenutku kada je Anabela Atijas rešila da uđe u "Zadrugu 3", otvoreno poruči da ovu ljubav ne podržava i iznese brojne tvrdnje o Gagiju Đoganiju, koji je takođe bio u rijalitiju. Strasti se nisu smirivale od trenutka kada je kročila u Šimanovce, odzvanjale su žestoke svađe sa Gagijem i Markom, a Luni je dva puta pozlilo dok je sve to gledala.

Veridba

Uprkos brojnim nesuglasicama između ljubavnika i svađa koje su se odvijale među majkom i ćerkom, rijaliti ljubav je ipak opstala, pa su po napuštanju imanja Luna i Marko počeli da žive zajedno u njenom stanu. Usledilo je iznenađenje koje je Marko dugo pripremao - veridba. Marko je svoj plan skovao u tajnosti.

Ubrzo nakon veridbe usledile su velike vesti koje su Luna i Marko podelili na svom Jutjub kanalu - postaće roditelji. Trudnica je tada otkrila da teško podnosi svakodnevne mučnine i da je u planu novi dom.

"Planiramo da nađemo veći dom za nas i decu, ali ne žurimo. Biće i toga, daće bog. Meni je uvek bila želja da imam veliku kuću, muža i decu, kučića. Želela bih troje dece, dok je Marko tražio četvoro-petoro. On se šali, devet Miljkovića ću da rodim."

Intimno venčanje

Luna Đogani i Marko Miljković venčali su se u opštini Rakovica, u maju 2021. godine, a dan ranije su se zavetovali na večnu ljubav u crkvi na Novom Beogradu.

Luna je bila u kratkoj beloj venčanici, sa podignutom kosom, dok je Marko blistao u svečanom izdanju sa leptir mašnom. Nakon kadrova venčanja iz crkve, i pred matičarem, Luna je najavila klip koji je posvetila svom novopečenom suprugu, Marku.

U junu 2021. godine Luna je rodila svoju prvu ćerkicu Miju.

Novi dom

Luna Đogani i Marko Miljković kupili su Bežanijskoj kosi kupili su stan od 80 kvadrata, koji su uzeli na kredit i platili ga 160.000 evra. Bivša pobednica Zadruge i influenserka pokazala je svaki kutak njihovog porodičnog gnezda i koliko joj treba da ga očisti i sredi da sve bude tip-top.

Poznati par uložio je mnogo truda u sređivanje stana i vodili računa o svakom ćošku, tako da je za nameštaj izdvojeno preko 30.000 evra, čak su i mislili i na terasu da im bude uredna i pravi kutak za odmor, pa su za garnituru dali 20.000 dinara.

U oktobru 2023. godine Luna je na svet donela i drugu ćerku kojoj su dali ime Lana.

Bračni par je od porodičnog doma napravio oazu mira, a na društvenim mrežama redovno objavljuju trenutke iz privatnog života.

