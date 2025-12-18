Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imali su velikih turbulencija u poslednje vreme u svojoj vezi. Oni su čak u jednom trenutku i raskinuli, ali onda su rešili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

Pevač Dijamanti benda Mladen Rosić usnimio je Anđelu i Gastoza, koji su se smejali i uživali zajedno, a u jednom trenuktu su i konstatovali da je ona njegova "buduća supruga".

Nema sumnje da su njih dvoje uspeli da prevaziđu sve probleme i ponovo uplove u mirnu luku. Ovakve novosti izmamile su, očekivano, euforiju njihovih obožavalaca.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su nedavno bivšu takmičarku rijaliti programa ''Elita'', Jordanku Denčić i Ivanu Šašić koje su govorile o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Jordanka znam da jedva čekaš da pričaš o svemu, ali moram da te pitam da li je istina da su Anđela i Gastoz raskinuli? - upitao je Joca.

- Ne znam kako sad da vam kažem, ali on je otišao u Singapur, a ona u Azerbejdžan. Šalim se naravno, mogu da kažem da ako se oni ne oglašavaju onda neću ni ja da ih d*ukam. Što bih ja pričala u njihovo ime, ako oni neće? - rekla je Jordanka.

- Je l' bi se neko od njih dvoje ljutio kada bi ti rekla istinu? - upitao je Panda.

- Ne, nego žele svoju privatnost - rekla je Jordanka.

- Žele privatnost, a bili u rijalitjiju - dodala je Ivana.

Foto: Printscreen Instagram

- Bili su, ali više nisu u rijalitiju. Oni neće da pričaju, neću ni ja i to je to - rekla je Jordanka.

- Ja Galeta stvarno volim, ali to idi mi, dođi mi - ne može da bude ništa. Mi se znamo mnogo godina i moram da kažem da ja nemam ništa protiv Anđele, ali ona nije tip devojke koja ide uz Gastoza - rekla je Ivana.

- Oni se napolju jako dobro slažu, kad god sam ih videla su bili super - dodala je Jordanka.

- On ima mnogo dobru dušu, ja sam slaba na Gastoza. Godinama unazad sam videla koliko je on voleo i poštovao svoju majku, takav muškarac ne može da bude loš - rekla je Ivana.

Anđela Đuričić nakon operacije nosa Foto: Printscreen Instagram

- Moram da potvrdim stvarno, kad sam s njim i pozove me majka, on mi odmah kaže: ''Javi se mami odmah'' - rekla je Jordanka.

Kurir/Srbijadanas