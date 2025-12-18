Slušaj vest

Marija Mikić otišla je u Skopje kako bi održala nastup, a nakon toga nju je na parkingu sačekalo nešto čemu se nije nadala. Mariji je uništen auto, a nepoznati delikventi su joj polupali stakla.

Nakon uspešnog koncerta, pevačica je krenula ka svom autu, a onda ju je dočekao polupani auto.

- A onda me je sačekalo ovo... - napisala je pevačica, dok ispred nje vidimo potpuno polupano staklo na mestu suvozača. Ko je ovo učinio, nije poznato.

Mariji Mikić polupan auto u Makedoniji
Foto: Printscrean

Transformirala se

Marija Mikić nakon razvoda posvetila se svojoj deci i karijeri. Uspešno nastupa, ali i priprema iznenađenja svojoj publici, a sada je rešila da uvede i drastične promene.

Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram


Kako to kod žena već ide, svaka dilema, stresni period ili problem kad tad "udari" na kosu, tako je i Marija odlučila da promeni nešto na sebi. Nakon nekoliko godina, kako je sama navela, na glavi nema ni trunku nadogradnje, te se ošišala na popularnu paž (bob) frizuru.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNJIMA JE BRAK PUKAO ZBOG PREVARE, PEVAČICA OSTAVILA MUŽA POSLE 39 GODINA: Ovi poznati parovi su se razveli u 2025. godini
razvodi
Stars"OD STRESA SAM DOBILA DVE NOVE CISTE" Marija Mikić progovorila o zdravstvenim problemima: Mnogi to pretrpe, operišu se, sklone se...
screenshot-52.jpg
Stars"RAZVOD SE NE DEŠAVA PREKO NOĆI" Marija Mikić iskreno o krahu ljubavi sa Jovanom: Naravno da je teško, ali posle budeš bolje...
screenshot-473.jpg
StarsPRAZNIČNA MAGIJA U DOMU MARIJE MIKIĆ: Pevačica ove godine za dekoraciju jelke imala veliku pomoć, evo ko je zaslužan za novogodišnju čaroliju (FOTO)
marija mikić